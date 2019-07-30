8月上路！　南警四分局用「大數據」抓闖紅燈　

▲為強力掃除民眾交通違規陋習，台南市警四分局於8月1日起，運作「大數據」統計分析技術，祭鐵腕針對民眾闖紅燈等違反號誌管制違規加強執法。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅／台南報導

為強力掃除民眾交通違規陋習，台南市警四分局於8月1日起，運作「大數據」統計分析技術，祭鐵腕針對民眾闖紅燈等違反號誌管制違規加強執法，請民眾遵守交通規則，以免荷包失血。





台南市警四分局分局長蔡進閱自就任以來，即以「交通事故零成長」為政策，鑒於台南市因闖紅燈肇事案件層出不窮，造成重大傷亡車禍，也造成無數家庭破碎，為強力掃除民眾交通違規陋習，於8月1日起祭鐵腕針，對闖紅燈等違反號誌管制違規加強執法。並透過「肇事斑點圖」及「交通執法熱點分布圖」等數據，分析轄區易闖紅燈肇事及違規之時、路段，規劃常態性取締勤務，希望藉由強化執法密度及廣度等方式，降低民眾交通違規僥倖心態，杜絕肇事發生。

為增加宣導深廣度，四分局長蔡進閱責付業務單位每月分析建置轄區易肇事路段、時段數據報表，運用社區治安座談會、電台傳播媒體及深入校園、機關社團等民眾集會時間，倡導各項防禦駕駛及遵守交通安全之重要性。



四分局長蔡進閱表示，為減少因闖紅燈造成之交通事故，四分局轄區已於健康路與文平路口增設闖紅燈測照地點，除透過科技執法外，亦強化各項惡性重大違規交通執法；另特別強調，加強執法不是為了績效，更不是幫政府搶錢，目的只是希望減少車禍的傷亡，更期望藉由交通安全教育宣導及加強交通執法等面向，請所有的用路人，多一份用心，養成守法習慣，儘量減少違規，就可以降低發生車禍的風險。