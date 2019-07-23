婦人賣靈骨塔位險遭詐騙　南警與行員機警合力阻詐74萬元

▲吳姓婦人遭人詐騙，市警二分局警方及時成功阻詐，台南市警二分局長王森瑒頒獎感謝行員協助反詐騙。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南吳姓婦人之前花錢買了10個靈骨塔，最近想轉手，廣發訊息之後便收到資產管理公司陳姓仲介自稱可以仲介買賣，惟告知要先繳74萬元的塔位所有權狀費用，吳姓婦人隨即前往中國信託臨櫃提領現金，陳姓女行員察覺有異，立即報請警二分局南門所員警處理，幸運保住74萬血汗錢。

這名吳姓婦人，之前買了10個靈骨塔位，日前想轉賣靈骨塔位脫手換現金，就至某葬儀社工會網站發文轉賣靈骨塔位訊息，隨即收到一名33歲陳姓仲介，打著某資產管理有限公司名號，自稱可以幫忙買賣，但要先繳74萬的塔位所有權狀費用，吳姓婦人不疑有他，前往中西區中國信託銀行要臨櫃提領現金，陳姓女行員察覺有異，立刻向警二分局南門派出所報案，員警吳怡蒨、欒復琦到場關懷提問後發現是買賣靈骨塔詐騙的一貫手法，成功阻止詐騙。

台南市警二分局長王森瑒，特於23日上午親自至中國信託銀行頒發感謝禮，對行員主動關懷提問，給予高度肯定，並提醒民眾，詐騙手法推陳出新、千奇百怪、提醒民眾小心判斷，不要誤信誇大騙術，如發現可疑情事，請立即撥打110報警或165反詐騙專線，希望全民一起加入打撃犯罪，共同協助維護治安及防制詐騙，以淨化社會治安環境。