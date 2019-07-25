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台南交通事故死傷多　網友指控「警察縱容」人車爭道危害行人

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▲台鐵台南火車站前圓環路口，常出現行人與機車爭道情形，危害行人。（翻攝自臉書社團「翻轉台南交通違規」）

▲台鐵台南火車站前圓環路口，常出現行人與機車爭道情形，危害行人安全。（翻攝自臉書社團翻轉台南交通違規）

記者林悅／台南報導

台南市7月份迄今發生4起行人或駕駛人闖紅燈致死的交通事故，上半年因違反號誌而肇事者，造成近2400人受傷，台南市警交通大隊表示，將加強取締闖紅燈違規行為，網友們卻指控警察不住重點，像台鐵台南火車站前圓環與中山路口，警察縱容機車與行人爭道，造成遵守號誌的行人陷於危險，警方卻從不取締。

台南市交警大隊指出，7月份迄今，台南北區小東路、玉井區台84線平面道路、歸仁區台39線及安南區北安路巷口，先後發生行人或駕駛人疑似闖紅燈而不幸發生憾事的交通事故，造成4名中老年人送醫不治。

統計2019年迄今發生之死亡車禍，因「違反號誌管制」已造成15件A1事故（當場或24小時內死亡），占各項肇因比率16％，其中闖紅燈13件、違反箭頭綠燈指示2件。甚至另有4名駕駛人在號誌黃燈通過路口之際，造成死亡車禍，遭警方依刑法過失致人於死罪嫌移送法辦。此外，上半年因違反號誌而肇事者，造成近2400人，每日約13人受傷！

警方說，汽機車倘若使用不慎，極可能成為過失致人於死的犯罪工具；尤其路口如虎口，駕駛人勿有「綠燈衝刺、黃燈搶過、紅燈硬闖」的習慣或念頭！因為種種血淋淋的事故影像畫面顯示，這3秒鐘的動機與駕駛行為，恐怕會是下0.1秒致命與否的關鍵！

交通警察大隊長翁誌宏強調，「紅燈停、綠燈行」是小孩們也能朗朗上口的交安短語，然而部分用路人知易行難，造成不少的突發狀況。因此貼心叮嚀駕駛人，面對紅綠燈各燈號顏色的安全駕駛習慣，縱然遇到三寶，也要有防禦駕駛觀念，成功通過路口後，再檢附行車紀錄影像舉報違規；避免因事故而無辜捲入刑、民事官司。

警方呼籲(一)綠燈時勿搶快，慎防竄出之人車或動物；遇有多時相箭頭綠燈時，一定要等到行車方向的燈號亮起再起步。(二)黃燈時，意謂著即將亮起紅燈，駕駛人若還沒有通過停止線，應做煞停動作！若已在路口內，更要環顧左右並謹慎通過。(三)紅燈時絕對不是參考用！部分駕駛人自認反應快、車輛性能佳，見橫向道路沒有車或前方綠燈還沒亮起(號誌全紅)，便強行通過，然而一次的錯估情勢，可能遺憾終身。

市警局為了加強民眾對大台南各地大小路口紅綠燈的遵行，讓人車能夠安心又安全地通過路口，已透過交通事故斑點圖分析熱時、熱區，規劃「闖紅燈事故斑點大執法行動」。請市民朋友們，一定要養成遵守交通規則的習慣，「通過路口謹慎慢行」，「綠燈不衝、黃燈不搶、紅燈不闖」，畢竟逞幾分鐘之快，可能傷了荷包。

▲台鐵台南火車站前圓環路口，常出現行人與機車爭道情形，危害行人。（翻攝自臉書社團「翻轉台南交通違規」）

對照警方宣示加強取締闖紅燈的執法作為，卻有網友投訴稱，台南火車站前圓環與中山路口，機車幾乎100％都不會按照燈號行駛，不僅未依燈號行駛，還有很多車都不禮讓行人先行，禮讓行人真的那麼難嗎？網友還說：「只有人才會懂得尊重他人，動物不會！」。

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關鍵字：台南,交通事故,死傷,縱容,人車爭道

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