網路散布鐵路淹水照抹黑台南　南警將傳喚涉案人到案說明

▲網路上有人故意用去年高雄淹水照假消息來抹黑台南，台南市警局刑警大隊，查出涉案人身分，將依法偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

有關羅姓民眾於臉書製造台南地區淹水假新聞，藉以打擊或支持特定政治對象，經台南市警刑警大隊科偵隊執行關聯式搜證與清查，該案相關違法事實業已蒐集並節錄，另造謠者真實年籍身分業已掌握，警方將製發通知書通知羅姓涉案人到案說明並依規定偵處。

市府指出，警方經審相關事證，本案違反災害防救法第41條「明知為有關災害之不實訊息而…通報者，科新台幣30萬元以上…罰金」及社會秩序維護法第63條「散佈謠言，足以影響公共之安寧」至臻明確，將通知涉案人到案說明。

據水利局指出，有人在挺韓國瑜社團轉貼鐵道上淹水照，照片上平交道鐵軌全部被暴雨淹沒，還有人分享轉貼，還添加「暴雨！台南市『淹黃水』，有誰關心過」，文章一轉貼，迅速在網路上引起熱議。

水利局經進一步深入比對，照片地點是新營區東山路平交道，且與去年8月24日台鐵所提供照片一模一樣，「根本是拿去年新聞照片罵今年！」。另還有高雄淹水偽造台南，照片是高雄市議員邱俊憲的看板，片位置在高雄仁武區國道10號下（澄觀路）與鳯楠路交叉口，水利局請大家不要被誤導。

台南市長黃偉哲指出，針對這次淹水，網路上有人拿去年0823高雄淹水的照片，來抹黑台南，這樣的做法是沒有道德的。淹水是大家都不要的，而且是每個地方首長都需要去努力做的，但是千萬不要把這種不實的照片、假的新聞、假的論述拿來作為政治的口水戰。黃偉哲相信，如果韓國瑜市長看到這樣的照片、這樣的作為，應該也沒有辦法接受。

黃偉哲希望，過去在登革熱方面，台南、高雄已經有很好的互動，這次的淹水，應該要哀矜勿喜，這個時候不論支持者也好，或一些不相干的人也好，拿一些張冠李戴的照片來做政治口水，這是不需要的，而且令人譴責。