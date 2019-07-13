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台南市車禍死傷偏高　道安會報加強作為防制交通事故

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▲交通部公布2019年1-4月台南市每10萬人口死傷人數偏多情事。（圖／翻攝自交通部道安會）

▲交通部公布2019年1-4月台南市每10萬人口死傷人數偏多情事。（圖／翻攝自交通部道安會）

記者林悅／台南報導

有關交通部公布2019年1-4月台南市每10萬人口死傷人數偏多情事，台南市交通局表示，台南市政府道安工作推動，攸關台南市民通行用路安全措施，除積極整合多面向事故防制專案執行計畫，今年更率先六都針對事故特性研提3年期台南市道安行動計畫，向中央爭取補助經費，以期有效降低台南市交通事故。

台南市政府交通局表示，有鑑於市區車流量大、車速過快、易發生交通事故的部分路段，將評估設置測速照相設備與加強執法取締勤務；針對高齡長者高事故風險族群，選擇易肇事路口進行行人庇護島設置；教育宣導方面，結合民間企業與NGO組織深入校園與社區辦理各項創意道安宣導活動。今年更率先六都針對交通事故特性研提３年期台南市道安行動計畫，向中央爭取補助經費執行。

肇事原因主要來自於不良的駕駛行為，台南市政府交通局呼籲遵守交通規則，才是保障安全的不二法門，台南市政府亦將持續加強宣傳安全的道路使用觀念和行為，具體落實行車安全觀念。

據了解，2019年4月為例，台南市車禍23死4702人傷，以新市區、東區、中西區最多，北門區、大內區、龍崎區最少。

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關鍵字：台南市,車禍死傷,道安會報,交通事故

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