私菸案揭弊轉倒打時力　徐永明：自作聰明、誰的餿主意？

▲徐永明、蔡英文。（合成圖／翻攝自徐永明臉書、攝影中心攝）

記者張乃文／綜合報導

國安局私菸案爆發後，有不少聲浪質疑，此舉可能會打擊總統蔡英文的選情，更讓揭發此案的時代力量與民進黨間的關係備受影響。而時代力量立委徐永明則說，揭弊轉倒打時代力量，打掉大選希望，誰的餿主意？更批，自作聰明反誤了大局。

徐永明29日在臉書表示，揭弊變成兩黨之爭、黨內路線歧異，實在令人難以想像。假如今天是特定政黨，所以揭弊就要考慮輕重、良辰吉時，那「這就不是社會所期待藍綠之外的第三勢力、時代力量」。他質問，現在有心人想利用私菸案，「倒打時代力量一把」，不知是誰的餿主意？

徐永明指出，從2016，時代力量政黨支持度一直維持15趴上下；2018地方選舉前後，民進黨支持度落後國民黨，唯有加上時力支持度才能超前，至今更是如此。

徐永明認為，現在打時力者不脫兩個想法：一是打到時力支持者轉綠，另一就是一直打，打掉大選的希望，就算選前站台，也是行禮如儀。但前者很難，因為時力認同已有固著，後者就是「打時代力量，誰的餿主意。」自作聰明反誤了大局，「有心操作者該適可而止了！」

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