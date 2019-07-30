美麗島民調：韓國瑜不信任度59.2%創新高　和蔡英文對決輸9.2%

▲根據美麗島民調，不管是「四腳督」、「三腳督」或兩人對決局面，韓國瑜都輸蔡英文。（合成圖／記者季相儒、陶本和攝）

記者陳俊宏／台北報導

美麗島電子報公布最新民調，高雄市長韓國瑜的不信任度創新高，來到59.2%，比九合一大選後還高32.6%。至於2020總統大選支持度，如果是「三腳督」局面，總統蔡英文以33.2%贏過韓的29.9%；若是兩人直接對決，蔡也以46.4%超過韓的37.2%。

美麗島29日公布「2019年7月國政民調」，就民眾對蔡英文的信任度與執政滿意度而言，40.8%信任蔡，比6月調查減少1.7%；49.0%不信任蔡，比6月增加1.8%。調查顯示，38.7%民眾滿意蔡的執政表現，比6月微增0.7%；53.2%不滿意，比6月調查微增0.2%。

▼民調指出，信任指數柯文哲最高，其次為郭台銘、蔡英文和韓國瑜。（合成圖）

至於民眾對2020年總統大選可能參選人的信任度，也列入台北市長柯文哲、鴻海集團創辦人郭台銘。調查顯示，信任指數最高仍為台北市長柯文哲51.5點，比6月增加3.4點；第二是郭台銘47.7點，比6月陡增6.8點；蔡英文43.3點排名第三，比6月減少1.8點；韓國瑜則以37.4點居末，比6月微增0.2點。

調查顯示，韓國瑜的不信任度59.2%創新高，信任度則為34.6%；若對照去年九合一選後國政民調結果，韓目前信任度比當時還低17.5%，而不信任度比當時還高32.6%。

至於2020總統大選支持度，若是「四腳督」局面，蔡英文30.3%、韓國瑜26.0%、柯文哲17.3%、郭台銘14.5%；如果是「三腳督」，第一種組合為蔡33.2%、韓29.9%、柯25.3%，第二種組合為蔡36.1%、韓28.7%、郭23.5% ；若蔡韓對決，蔡46.4%、韓37.2%，蔡贏9.2%。

▼蔡英文信任度、不信任度變化。（圖／翻攝美麗島電子報）

▼韓國瑜信任度、不信任度變化。（圖／翻攝美麗島電子報）