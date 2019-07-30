私菸案追團購人　北檢2度到秘密地點偵訊國安特勤人員

▲國安局少校吳宗憲涉私菸案已遭收押。（圖為資料照／記者宋良義攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦國安人員趁總統出訪團購私菸案，根據國安局少校吳宗憲提供的團購名單，逐一清查「團爸團媽」的下線，29日首度借用國安局處所，優先訊問20名國安相關人員後，30日再次出動，繼續以證人身分，訊問其他參與團購的特勤人員，在團購者偵辦告一段落後，近日將再針對華航部分進行另一波約談。

據了解，國安特勤中心因長期負責規畫總統出訪維安，從一開始搭總統專機海外出差順便帶免稅菸的習慣，慢慢變成幫國安局其他無緣出差的同事買菸，最加上最近幾年，菸稅幾波調整，近5成的價差吸引更多親友加入，演變成「免稅菸團購團」，也曾出現以機關科處為單位的「團購者」。

而北檢在22日首度偵訊10名搬運這次免稅菸的國安人員與司機後，就從這次負責彙整團購的少校吳宗憲手中，取得一張兩面寫滿團購人的名單，後來到吳宗憲以及另名國安局少校張恒嘉在總統官邸旁的宿舍，又從相關電磁紀錄中，找到更詳細名單，經比對華航、華膳貨品清單，釐清整個團購群組從團爸、團媽到下線實際訂購者，其中特勤中心仍是最大宗團購來源。

檢調在確認相關團購名單後，27日開會確認偵辦計畫，雖然決定以證人身分傳喚這些國安、特勤人員，但考量團購者人數眾多等原因，29日聯繫國安局確認可借用場地後，隨即由2名主任檢察官帶領4位檢察官前往秘密地點，先訊問20名大宗團購者，接著30日再繼續訊問其餘團購人。

據了解，目前檢方是以證人身分傳喚團購者，但並未排除改列被告的可能，且在團購人調查告一段落後，將另外針對華航協助國安特勤訂購私菸的部分展開另一波偵辦約談。



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