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國安運私菸拖累「辣台妹」 蔡英文網路口碑正負比瞬間掉5倍

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▲▼蔡英文出席出席「黑客松頒獎典禮」。（圖／記者葉南州攝）

▲蔡英文。（資料照／記者葉南州攝）

記者呂欣玫／綜合報導

國安局私菸風暴持續延燒，總統蔡英文與秘書長陳菊不得不站上火線，宣示撤查到底的決心。根據《小編神器》粉絲團發佈最新的網路聲量分析報告發現，蔡英文的正面聲量在事件爆發後瞬間暴跌，相較之下，高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲的聲勢反而上升，可見私菸案在近期內影響民眾對於2020總統參選人觀感的顯著因素。

針對蔡英文、韓國瑜、柯文哲在私菸案爆發後的網路聲量，《小編神器》粉絲團29日所公布的報告是由SoWork社群行銷顧問成長總監王俊人所帶領的團隊，結合Largitdata大數軟體的技術，以 Infominer 工具所進行的數據調查與分析，調查時間為7月22日至7月28日。

據《小編神器》最新的網路聲量分析報告指出，蔡英文15日的正面聲量與負面聲量的比例原本為5:1，顯示她出訪友邦時正面情緒顯著，但在23日時代力量立委黃國昌踢爆私菸案後，她的網路口碑正面聲量與負面聲量的比例卻降至1:1，另外，網路上討論的文章數量也有下降趨勢。

相對於蔡英文的網路聲量，韓國瑜、柯文哲針對私菸案的發言倒是引起網友熱烈討論，例如，韓國瑜批評蔡英文的領導能力出了很大的問題、柯文哲表示嚴辦下去將是大屠殺，國安局恐少一半的人，顯見私菸案重挫蔡英文的形象，卻可能助長了韓國瑜、柯文哲的聲勢。

私菸案對蔡英文帶來什麼影響？根據調查團隊分析蔡英文近兩週的情緒變化發現，蔡英文在「自由民主永續之旅」出訪期間，相關輿論的正向情緒顯著，且在行程尾聲（21日）一度出現負向情緒低點。然而在7/22（一）事件爆發後，負向情緒卻開始飆升，並迅速在7/23（二）高過正向情緒，可見私菸案對蔡英文帶來的傷害不容小覷。

王俊人也表示，雖然蔡政府以撤職等嚴逞手段數度止血，隨著華航有關資料的持續公布，使事件如雪球般越滾越大下，3萬5121條香菸引發的民怨仍舊持續延燒。

另外，若從熱詞分析來看，調查團隊也發現在一週內（7/22-7/28）的蔡英文熱議關鍵字中，「走私」、「國安局」、「華航」、「私菸」等詞彙，皆與該起事件有關並佔據了極大的聲量版面。這樣的現象使總統此行的諸多外交突破，包括過境美國時間史上最久、首度在駐美外館公開活動等，沒有在回台後成功打入民心，整體的成果展示有限。

王俊人表示，綜觀整起私菸案的大數據分析，可以發現無論是情緒或熱詞分析，其確實重挫了外界對蔡政府的形象，並隨著各界人士的評論而加大了傷害力道，然在蔡英文下令對私菸案持續追查下，事件的後續發展會否如柯文哲所述地引發「大屠殺」、辣台妹這次的「掉槍」又將對選情帶來多大的衝擊，也將是近期有待持續追蹤的網路聲量重要議題。
 

▲小編神器粉絲團發佈私菸案後蔡英文聲量調查。（圖／小編神器粉絲團提供）

▲小編神器粉絲團發佈私菸案後蔡英文聲量調查。（圖／小編神器粉絲團提供）

▲小編神器粉絲團發佈私菸案後蔡英文聲量調查。（圖／小編神器粉絲團提供）

▲小編神器粉絲團發佈私菸案後政治人物熱門發言之聲量調查。（圖／小編神器粉絲團提供）

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關鍵字：蔡英文,韓國瑜,柯文哲,私菸,國安局

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