國安局各科處當「團爸」訂購私菸　5司機若出海關就各奔單位發送

▲檢調發現，吳宗憲提供的團購名單中，有部分團爸是國安局科處單位名稱。（圖為資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦國安私菸案，發現出現在團購名單中除了有自然人名字、代號，還有國安局各科處統計內部所需數量後，以單位名義下訂，檢調懷疑，私菸遭查獲當天，5輛貨車若沒有被攔下，一出禮賓通道鐵門就會各奔東西，將私菸分送到各單位手中，檢察官在清查確認這些科處代表的窗口人員後，接連2天密訊國安人員，希望找到這些躲在「團爸」、「團媽」背後的實際訂購者。

據了解，國安特勤中心因長期負責規畫總統出訪維安，從一開始搭總統專機海外出差順便帶免稅菸的習慣，慢慢變成幫國安局其他無緣出差的同事買菸，最加上最近幾年菸稅幾波調整，近5成的價差吸引更多親友加入，演變成「免稅菸團購團」。

▲私菸風波，檢方借提吳宗憲。（圖／記者宋良義攝）

而這些團購團，根據和特勤中心的親疏遠近，若是較熟悉的面孔，或者下線需求較為大宗的人，就會以個人名義，出現在團購名單上，另外一些數量較少，或者平常與窗口較不熟悉的國安局其他單位，就會以機關科處為單位，蒐集需要的私菸數量，另外成為獨立的「團購者」。

檢察官在22日首度偵訊10名遭調查局攔截的國安司機等人員後，從少校吳宗憲手中取得初步團購名單，另外又到特勤宿舍找到電磁紀錄，還原整份名單後，再根據相關人員證詞，確認了這些名單上的「團爸」、「團媽」身分，經與國安局聯繫確認借用場地後，隨即在29日、30日，密集訊問這些出名字團購的自然人或單位連絡人，希望盡快揪出隱藏在背後的實際訂菸人。



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