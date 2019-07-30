「緣木求蚊」不算錯！謝長廷3點建議韓國瑜少做「這件事」

▲韓國瑜爬樹防疫登革熱。（圖／記者賴君欣攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

高雄市長韓國瑜防疫登革熱「爬樹」引來議論。對此，曾任高雄市長的駐日大使謝長廷在臉書發文預測「今年高雄市登革熱有大蔓延的危險」，並給韓國瑜3點意見，也建議他自己帶頭少辦活動就可以減少擴散傳染。

謝長廷表示，登革熱是歴任高雄市長的夢魘，一旦失控傳染，不只市民將陷入恐慌和危險，觀光客也會大幅減少，自然影響經濟。

謝長廷指出，今年2月就有本土病例是值得警覺，登革熱疫情通常要冬天氣溫下降，蚊子活動力降低，才會緩和，太早就有病例，擴散時間長，數量必多。

第二，謝長廷提到明年初有總統、立委選舉，群眾聚會較多，不利疫情控制；第三，前陣子大雨積水，增加坑洞容器等積水的機會，有利蚊子繁殖。

謝長廷也提醒，韓國瑜爬樹上檢查樹洞有無蚊子，雖被批評為緣木求蚊，但其實任何地方都不能疏忽，也不算錯，「問題是藏在樹上的是什麼種類的蚊子？跟登革熱有關嗎？」

謝長廷認為，高雄市街道樹就有700多種，數量多達數萬棵，一一爬上去清掃工程浩大，可行性和效果不免受到質疑，建議還是多聽專家的意見。

謝長廷強調，「市長只要監督落實防疫的SOP作業，自己並帶頭少辦活動，更可以有效的減少傳染擴散的危險」，長遠而言，希望我們國家衛生院研發的登革熱疫苗，早日成功推出。

▲ 駐日代表謝長廷。（資料照／記者季相儒攝）