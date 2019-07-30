王浩宇籲時力開除高潞　力捧導演柯一正選立委

▲王浩宇回應高潞‧以用助理領400萬補助事件。（圖／翻攝王浩宇臉書）



記者蔡文鈴／綜合報導

綠黨爆料時代力量立委高潞・以用的助理陳恩澤違法獲取經濟部400萬補助。對此，陳恩澤30日回應依法申請於法有據，而綠黨桃園市議員王浩宇受訪時則說，這是一件明確違法的事實，認為時代力量應該要趕快開除她。

王浩宇表示，時代力量長期以來對其他政黨的道德標準很高，甚至都是未審先判，但這次處理態度卻很低調，他呼籲，時力身為第三勢力龍頭應該要有明確的態度，盡速開除高潞・以用。

針對陳恩澤聲明澄清，「舉凡對於原鄉部落有所助益之政府資源，依法申請，於法有據」。王浩宇表示，根據利益迴避法助理申請相關補助應該要依法揭露，而且高潞・以用在12月17日在經濟委員會杯葛綠能補助的預算，而一個月後就拿到補助，「這是不符合公平正義的原則。」

▲時代力量立委高潞．以用。（圖／記者林銘翰攝）



另外，立委黃國昌揭露私菸案被指影響大選，王浩宇則認為，只要總統蔡英文積極處理弊案，都會獲得民眾支持，話鋒一轉，王浩宇呼籲時代力量，要把不好的人淘汰掉，並推薦時代力量主席團成員、導演柯一正就是不錯的人選。

▲導演柯一正。（資料照／桃園電影節提供）



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