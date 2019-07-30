雲端最前線／民調比一比！私菸案傷蔡英文？韓國瑜已達天花板？

新聞節目中心／綜合報導

2020總統大選白熱化，藍綠兩黨都已確定人選，但郭台銘和柯文哲未來是否合作成外界關注的焦點外，從綜合各家民調來看，若藍綠對決，韓國瑜與蔡英文的支持度差距略小，甚至逼近相同，不過，根據聯合報29日民調顯示，尚未鬆口是否參選的柯文哲以25%的支持度超越蔡英文的22%，是否因為私菸案重傷蔡英文的民調，仍有待觀察。對此議題，《雲端最前線》30日邀請前立法委員沈富雄、資深媒體人黃創夏、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深入分析。

《聯合報》29日公布一份最新民調，相較於一個月前的調查，韓國瑜的支持度由原先的43％下滑11％，來到32％，蔡英文則由38％下滑6％，同樣來到32％，另外，選擇未決定的民眾由8％飆升至20％，選擇兩者都不支持的則由11％上升至16％；雖然藍綠相比蔡韓打成平手，但如果加入柯文哲，選票分散之後，韓有望以29％的支持度勝過柯的25％、蔡的22％，暫時領先兩人。

▲台北市長柯文哲出席成功市場改建工程動土典禮。（圖／記者徐斌慎攝）

柯文哲和郭台銘2020的動向備受矚目。不過，民進黨研判柯文哲參選的機率愈來愈低，所以只要冷處理就好，對此，柯文哲29日出席成功市場改建工程動土典禮表示，他自己最難纏的地方，就是太不可測了，「所以永遠都不要臆測柯文哲。」然而，據消息指出，郭台銘也即將回國，他回國後的動作也令人關注。對此，台南市長黃偉哲表示，若郭柯合作，恐有機會成為全台灣最大的政黨。

國民黨全代會正式提名高雄市長韓國瑜參選2020總統大選，黨內高層齊聚，但初選挫敗的鴻海創辦人郭台銘未出席，成為藍營分裂隱憂，黨內擔心韓國瑜無法在8、9月整合國民黨。對此議題，《雲端最前線》30日邀請前立法委員沈富雄、資深媒體人黃創夏、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深入分析。

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