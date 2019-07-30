私菸訂購無上限！吳宗憲「揪團」有跟長官報告　檢依2貪汙罪偵辦…最重判無期

▲私菸風波，吳宗憲上銬。（圖／記者宋良義攝）

記者葉國吏／綜合報導

台北地檢署偵辦國安私菸案，在取得國安局少校吳宗憲、張恒嘉手中的團購名單，並前往華航調閱相關訂貨明細後勾稽、比對，確認私菸案例年團購流程與承辦人員後隨即秘密偵訊團購人，查出當初團購前吳宗憲曾跟「長官報告」，不排除有國安高層涉案，最快今天將約談華航人員追查圖利弊端。

據了解，北檢在私菸案發後首周，就已取得國安局少校吳宗憲隨身攜帶的團購名單，隨後又到吳宗憲和遭收押的國安局少校張恒嘉位於總統官邸旁寢室，取得2人個人留存電磁紀錄，掌握到歷年總統專機出訪時，國安與華航接洽團購免稅品對口人員及團購名單。

▲國安局少校張恒嘉涉私菸案，被收押至今1個禮拜。（圖為資料照／記者劉昌松攝）

根據《中國時報》報導，張恒嘉、吳宗憲接受偵訊時，對於團購是否有跟「長官報告」，對此2人未否認，吳宗憲甚至在團購前宣稱「訂購無上限」，引爆知情人士的訂購熱潮、訂單一再追加。由於訂購踴躍，吳宗憲甚至只能順手在便條紙上記錄數量。

檢方搜索宿舍時也找到2人寫著「上百條菸」的便條紙，而且字跡潦草，可見當時情況緊急。檢調將持續追查，預計今約談華航人員追查圖利弊端，也不排除國安高層涉案。

另外，根據《聯合報》報導，檢調偵辦私菸案目前擬定2種貪汙罪，分別是貪汙治罪條例第四條第一項第四款「以公用運輸工具裝載漏稅物品罪」、第六條第一項第五款「非主管或監督事務圖利罪」；前者可處無期徒刑或10年以上有期徒刑、得併科1億元以下罰金，後者可處5年以上有期徒刑、併科3千萬元以下罰金。