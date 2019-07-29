清水帥警「燦笑太迷人」　2女停車糾紛火氣全消...還告白求認識

▲清水分局明秀派出所警員游京壁擁有燦爛笑容。（圖／警方提供）

記者李忠憲／台中報導

沙鹿2名女子深夜因停車糾紛大吵，擁有燦爛笑容的派出所警員游京壁施展出一貫的游氏笑容，除立刻化解紛爭，還被女子在臉書「告白警察」社團直言「笑容太燦爛讓我生氣不起來，不知可不可以認識？」游京壁對此表達感謝，也說「希望未來能幫助更多人！」

清水警分局明秀派出所17日深夜10點多獲報，沙鹿區向上路有民眾發生停車糾紛，所長張鎧倫、警員游京壁立刻趕往現場了解。只見2名女子在現場吵得面紅耳赤，員警現場勸說下，竟也順利消除2人怒火，雙方表示不願追究後，圓滿落幕。

▲女子在臉書發文，誇讚清水分局明秀派出所警員游京壁的燦笑讓她生氣不起來。（圖／警方提供）

豈知，22日竟有其中一位女子投書給臉書社團「告白警察」，內文提到，「昨晚差不多將近11點，應該是附近明秀所的，即時來幫忙處理糾紛，還安撫兩邊當事人情緒。」「好吧！你的笑容太燦爛，我生氣不起來，不知道可不可以認識？」最後，還是感謝二位的幫忙，才得以平息這僵持不下的場面。

立刻有網友留言，協助讓當天處理的警察對號入座，確定PO文所指的燦笑警察就是游京壁。還有人直接標註他稱「哥外找！」但也另有人回覆說「不行啦！」原來，游員已有個交往1、2個月的女朋友。

游京璧表示，當晚前往處理時，現場兩名女子，一個直說「警察先生，我的車子被一個女人駕車故意擋住了，不讓我出去！」，一個則說「警察先生，那是我們住家的停車位，被這個女人停車占住了，她至今連一句道歉都沒有？」他當時沒想太多，只希望能化解2人糾紛，苦口婆心勸說下，終於讓兩位不再生氣。

他表示，自己從警已6年，警專30期畢業，喜歡游泳和打籃球，他希望未來能有機會「服務更多人、幫助更多人」。明秀派出所所長張鎧倫也說，游京璧在派出所刑案績效好，處理為民服務更是不馬虎，常用「游氏笑容」來化解各種民眾糾紛。

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