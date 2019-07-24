夜店妹「我在跟朋友告白」求Uber：等我一下！他暖心回應　網狂敲碗後續

▲不少網友都很好奇事情的發展。（圖／翻攝自爆廢公社、免費圖庫Pakutaso）

記者林昱萱／綜合報導

遇到這種情況也太神奇了吧！一名網友在臉書社團「爆廢公社」貼出一張圖片並表示，他的朋友是Uber司機，那天接到一個夜店妹的叫車，但對方卻傳訊息問他，可不可以等一下，她在跟喜歡的男生告白，還聲稱自己實在很喜歡那個男生，原PO的朋友也相當有耐性地答應了，而貼文一出，也讓不少網友紛紛留言卡等後續。

原PO表示，「強者我朋友，他是開Uber的司機，女客人叫車後，就傳以下的對話，希望她能成功」從原PO貼出的對話截圖可見，女方先是問司機說：「我在跟一個朋友告白，你願意等我嗎？」而司機好脾氣地回應：「要多久」，對方則回應：「我盡量快一點」，而在原PO的朋友答應後，女方也不好意思地道歉並表示，「對不起，我很喜歡這個男生。」

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貼文一出，立即引發網友熱議，不僅好奇接下來的發展，也開始卡位跪求後續，「告白失敗就如同偶像劇，在車上哭著說，去哪都行」、「好想知道後續啊！」、「敲碗等結局啊｣、「叫你朋友回她：把那個男的叫上車，我送你們去旅館」。

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