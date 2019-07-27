2萌孩出門！一路雙聲道「老闆我愛你」10字狂告白　網姨母笑噴發：好暖喔

▲原PO說，兒子女兒總是會跟老闆說「我愛你」。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

有禮貌又體貼的小朋友絕對是得人疼的寶貝。一位媽媽日前發文抱怨，出門只要「經過」攤販、櫃台等類似的地方，兒子女兒看到老闆都會開口說聲「辛苦了」。但這貼心舉動為什麼不妥呢？原來是因為小孩講完「辛苦了」還會加3字「我愛你！」讓媽媽崩潰「說老闆辛苦了謝謝就好，到底為什麼還要加我愛你啊？」

這位媽咪忍不住在臉書《爆怨公社》發文抱怨，只要出門，舉凡逛夜市，或是去任何有櫃台的地方、經過攤販，她的兒子女兒都會開口跟店家說，「老闆辛苦了！我愛你！謝謝！」原PO還強調「經過也是！」兩個小朋友常常上演愛的大告白，讓她超無奈。

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原PO透露，她已經告誡兩個小孩很多次，不能隨便對不認識的人說我愛你，「但每次出門還是都會醬子說……」，最後崩潰標註「#到底要怎麼樣才能讓他們改掉啊……」「#說老闆辛苦了謝謝就好，到底為什麼還要加我愛你啊？」

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▲網友紛紛露出姨母笑，直呼「好暖的小天使」。（圖／翻攝自爆怨公社）

看到貼文後，其他人忍不住露出姨母笑，「好棒喔！很多店員會很感動吧」、「不得不奉上大心，好孩子」、「好孩子啊！媽媽教得好」、「這我聽到會哭出來ㄟ！太暖了啦」、「拜託別改啊」、「我如果是店員我一定會回他們：我也愛你們」、「這種小孩最得人疼」、「可是我覺得很棒欸，社會多了很多溫暖。」

話題釣出許多店員們回應，「我是店員，如果我聽到會很感動」、「好希望上班也能遇到這麼貼心的孩子」、「蠻好的啊！一天的辛勞都沒了！又有動力繼續了」、「這是這樣也很好ㄝ，身為服務業的我，若遇到這麼有禮貌的小孩，我會感覺很窩心，覺得被尊重」、「服務業遇到真的可愛的小天使，真的會開心一整天欸！」

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