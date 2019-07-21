　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／4富商搭賓士打球自撞奪3命　他獨活卻「好友變仇人」2年後癌逝

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼陽光太刺眼？大甲賓士撞槽化島噴飛，2死1命危。。（圖／東森新聞）

▲4富商搭車到苗栗要打高爾夫球，卻自撞槽化島，除王姓駕駛外其他都車禍死亡。（圖／東森新聞）

記者李忠憲／台中報導

大甲4名富商好友2016年同車到苗栗打高爾夫，駕駛王錫昌因清晨陽光刺眼撞上中央分隔島，害死3人。王雖幸運逃過死劫，但刑事部分遭依過失致死罪判8月定讞，更面臨3名死去好友家屬控告，判賠1700多萬。王及家屬雖提國家賠償，一二審均駁回，或許因為害死好友加上2年官司纏訟，王錫昌因此癌症舊疾復發，去年過世，終能與死去好友們相聚。

4名富商出身大甲，包括從事鋁門窗生意有成已退休的王錫昌、南興化工廠退休董座楊焙元、三和塑膠工廠前總裁鄭聰壎及清一診所王清一醫師。4人感情好又熱心公益，地方頗具聲望，4、5年來，每隔幾天就會一起去苗栗苑裡打高爾夫球。

這起意外發生在2016年5月27日清晨，當時62歲的王錫昌一如以往，開著賓士E系列房車載著楊、鄭、王3人，從大甲前往苑裡要打高爾夫。該車行經140線北堤東路時，王錫昌疑似因陽光刺眼，高速自撞分隔槽化島。坐在後座的80歲鄭聰壎及81歲楊焙元當場傷重不治，73歲王清一雖送醫急救後有呼吸心跳，但數日後仍不治死亡，獨留輕傷的王錫昌。

▲▼陽光太刺眼？大甲賓士撞槽化島噴飛，2死1命危。。（圖／東森新聞）

▲▼王姓駕駛自承陽光太刺眼釀禍，判刑8月定讞，也判賠3人家屬1700多萬，最後因癌症復發去世。（圖／東森新聞）

▲▼陽光太刺眼？大甲賓士撞槽化島噴飛，2死1命危。。（圖／東森新聞）

王錫昌痛失3名好友，遭好友家屬在法庭上質疑是故意製造車禍，害死人命，自己家人更受到外界異樣眼光看待。即使法官不採信，認為車禍屬單純意外，一審依過失致死罪判6月，2審判8月定讞。

王與家屬也在2017年向法院提出國家賠償，認為槽化島高達35公分過高，導致車輛猛烈撞擊造成嚴重死傷，請求苗栗縣政府賠償500萬。但一審法官認為沒有設置不當，且王男已自承陽光直射造成視線不良，一時緊張誤踩油門才釀禍，2018年4月駁回起訴。家屬不服上訴，今年7月3日駁回。

即便二審已判王錫昌須賠償3人家屬1700多萬元（含強制險），民事與國賠仍可上訴。王錫昌可能在心力交瘁下，癌症舊疾復發，2018年5月5日去世。原本是好朋友的4人或許能再團聚，但4人家庭卻因此交惡，感情破裂，令人不捨。

【更多新聞】

持凶器性侵女並拍片恐嚇　色狼聲請撤銷羈押理由：我自責不已

報復前男友母親　她跨年夜訂達92家達美樂比薩11萬元全棄單

機器出包？加油站「刷到上一張信用卡」　台中女無辜挨告被函送

ET快訊
4富商搭賓士打球自撞3死！他獨活卻「好友變仇人」傷心癌逝
最鹹濕19洞！裸女陪打高爾夫　成績好現場「Happy」獎勵

關鍵字：大甲,名醫,企業家,球聚,高爾夫,賓士,苑裡,王錫昌,楊焙元,鄭聰壎,王清一

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中塑膠工廠「堆廢棄物」引發大火！　警消到場灌水馳援

快訊／花蓮翡翠谷「溪水暴漲」　4民眾受困待援中

獨／4富商搭賓士打球自撞奪3命　他獨活卻「好友變仇人」2年後癌逝

快訊／北捷中山站南京商圈大樓火警！　疑冷凍櫃肇禍民眾圍觀

快訊／北市前港公園游泳池男子溺水！　「無生命跡象」送醫搶救中

惡劣！58歲色阿伯丟90元「買可樂」　15歲可憐少女自己脫光還介紹朋友　

蘆洲車禍「死者身分大逆轉」！哥哀痛趕抵醫院認屍…驚喊：這不是我弟

到職才5天...17歲妹遭副理壓床上強X　掙扎驚喊：不要！他無恥辯：她是害羞

美籍旅客來台遊「包包掉了」…警火速尋回！他驚喜到這麼說

偷機車接安親班女兒後丟路邊　他扯「車主認識我爸爸」本尊打臉

沙鹿暖警衝百米救吐血黃狗！　心疼急喊「不要睡...」惹哭網友

韓粉直播邀網見證韓「治水有成」　站在黃流中：這是積水不是淹水

李榮浩深情獻唱《Kiss Goodbye》　王力宏台下跟唱...網：很有自己的風格

剛下交流道...前車底盤「跳出幼貓」　他停車衝回去！超帥背影被讚爆

酒駕男遇警坐路邊仰頭猛灌水 跩臉拖延：我有權利說等一下

韓國瑜勘災轟政府「只指責高雄」 駁神隱20小時：我沒有喘過一口氣

韓國瑜怒嗆NCC：眼瞎、耳聾嗎　「報我多一點就是壞學生？」

鄧紫棋改編《差不多先生》嗨翻！　熱狗大讚：那股狠勁就是說唱歌手的范

高雄淹水韓國瑜「公務飯局」挨轟　柯文哲：極端氣候大家不要笑

王力宏深情演繹《夢一場》　二胡Solo一進..那英熱淚盈眶

台中塑膠工廠「堆廢棄物」引發大火！　警消到場灌水馳援

快訊／花蓮翡翠谷「溪水暴漲」　4民眾受困待援中

獨／4富商搭賓士打球自撞奪3命　他獨活卻「好友變仇人」2年後癌逝

快訊／北捷中山站南京商圈大樓火警！　疑冷凍櫃肇禍民眾圍觀

快訊／北市前港公園游泳池男子溺水！　「無生命跡象」送醫搶救中

惡劣！58歲色阿伯丟90元「買可樂」　15歲可憐少女自己脫光還介紹朋友　

蘆洲車禍「死者身分大逆轉」！哥哀痛趕抵醫院認屍…驚喊：這不是我弟

到職才5天...17歲妹遭副理壓床上強X　掙扎驚喊：不要！他無恥辯：她是害羞

美籍旅客來台遊「包包掉了」…警火速尋回！他驚喜到這麼說

偷機車接安親班女兒後丟路邊　他扯「車主認識我爸爸」本尊打臉

台中塑膠工廠「堆廢棄物」引發大火！　警消到場灌水馳援

世界最便宜小島！196公頃只賣2萬...卻無人敢買　背後真相太驚悚

LMG大戰樂天啦啦隊　網友：辣到噴鼻血

陳喬恩一刀剪掉及胸長髮！　「中分新髮型」網看傻：髮際線好高

【SDCC】1張圖秒懂「漫威第4階段」5部電影+5部影集！卡司、上映時間全解析

快訊／花蓮翡翠谷「溪水暴漲」　4民眾受困待援中

蘇菲特納的穿衣哲學COPY起來，這6件單品都值得入手

加拿大自駕旅行…車半路拋錨拒救援　情侶離奇陳屍偏僻公路

「童話世界」隱身苗栗山區　泰迪熊家變哈比屋‧‧‧意外爆紅

國民黨2020立委拚過半　吳敦義被點名搶國會龍頭寶座

女同事傳睡衣照！木頭男秒石化　見「清涼銷魂引誘」網：逆天單身派

社會熱門新聞

即／工人摔進碎草機　成肉醬慘死

生前叮嚀「不用等我回家」！19..

「這不是我弟！」蘆洲車禍死者身..

蘆洲汽車撞公車　轎車駕駛送醫不..

父跌入碎草機成肉醬慘死　兒：老..

17歲妹掙扎喊不要！　副理強X..

畫面曝！轎車遭機車高速衝撞　騎..

快當爸拚賺錢　他太累爆撞電線桿

刷卡加油竟刷到別人的卡還吃官司

準機師遭姊夫賞綠帽！妻發展「芒..

工人墜碎草機亡　僅11屍塊可辨..

即／士林劍潭公園　驚傳暗夜惡火

龍洞跳水消暑「慘遭墜落民眾砸頭..

林志成9/29辦武狀元賽祭百萬..

更多熱門

相關新聞

裸女陪打「性感高爾夫」好成績獎勵…人妻氣炸

英國的高爾夫球界，近日一個賽事活動引發外界關注，8月中將舉辦「裸女陪打賽」讓性別歧視、大男人主義在文明世界帶到最高峰。參與者可以擁有裸體的「桿妹」，如果成績優異甚至還可以有免費的摸胸部獎勵，宣傳一釋出立刻引發網友大力抨擊，就連半職業高爾夫球選手桑德斯（Aliah Saunders）也直批，這件事太駭人聽聞了！

Stone IslandＸNike限量服飾有夠神秘　7／22揭曉系列單品

賓士CLA 45 獵跑馬力突破400匹！

賓士車被破窗偷走　車主貼文急尋：懸賞50萬

賓士皮卡X-Class近期將停產？

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 蕭亞軒 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 詹詠然 三上悠亞 韓國瑜 王陽明 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

狄鶯護兒嗆爆吳宗憲！孫鵬撂狠話：我會殺了你

全程無啪！男客爽叫應召妹打「遊戲王」

即／工人摔進碎草機　成肉醬慘死

新手逛好市多…一張火腿照讓萬人崩潰

生前叮嚀「不用等我回家」！19歲騎士遭撞慘死

國考妹受夠「恐怖AA制」放生網讚翻

高雄暴雨致災　鼓山高中校長說話了

養貓會過敏？婆婆1句話霸氣回覆

Gogoro騎士騎高雄：被Google地圖雷！　住戶說話了

BY2唱跳「全場歡呼結果0分」當場臉垮

《上氣》男主角是他　梁朝偉是滿大人

88.8萬Kawasaki重機展舞台轉倒

薩諾斯軍團《復仇者4》1個角色沒死

淹水遭批　韓國瑜怒：中央發補助

企鵝妹坐客運…驚見「跟蹤男坐後面」淚崩

更多

最夯影音

更多

沙鹿暖警衝百米救吐血黃狗！　心疼急喊「不要睡...」惹哭網友

韓粉直播邀網見證韓「治水有成」　站在黃流中：這是積水不是淹水

李榮浩深情獻唱《Kiss Goodbye》　王力宏台下跟唱...網：很有自己的風格

剛下交流道...前車底盤「跳出幼貓」　他停車衝回去！超帥背影被讚爆

酒駕男遇警坐路邊仰頭猛灌水 跩臉拖延：我有權利說等一下

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面