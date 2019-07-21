獨／4富商搭賓士打球自撞奪3命　他獨活卻「好友變仇人」2年後癌逝

▲4富商搭車到苗栗要打高爾夫球，卻自撞槽化島，除王姓駕駛外其他都車禍死亡。（圖／東森新聞）

記者李忠憲／台中報導

大甲4名富商好友2016年同車到苗栗打高爾夫，駕駛王錫昌因清晨陽光刺眼撞上中央分隔島，害死3人。王雖幸運逃過死劫，但刑事部分遭依過失致死罪判8月定讞，更面臨3名死去好友家屬控告，判賠1700多萬。王及家屬雖提國家賠償，一二審均駁回，或許因為害死好友加上2年官司纏訟，王錫昌因此癌症舊疾復發，去年過世，終能與死去好友們相聚。

4名富商出身大甲，包括從事鋁門窗生意有成已退休的王錫昌、南興化工廠退休董座楊焙元、三和塑膠工廠前總裁鄭聰壎及清一診所王清一醫師。4人感情好又熱心公益，地方頗具聲望，4、5年來，每隔幾天就會一起去苗栗苑裡打高爾夫球。

這起意外發生在2016年5月27日清晨，當時62歲的王錫昌一如以往，開著賓士E系列房車載著楊、鄭、王3人，從大甲前往苑裡要打高爾夫。該車行經140線北堤東路時，王錫昌疑似因陽光刺眼，高速自撞分隔槽化島。坐在後座的80歲鄭聰壎及81歲楊焙元當場傷重不治，73歲王清一雖送醫急救後有呼吸心跳，但數日後仍不治死亡，獨留輕傷的王錫昌。

▲▼王姓駕駛自承陽光太刺眼釀禍，判刑8月定讞，也判賠3人家屬1700多萬，最後因癌症復發去世。（圖／東森新聞）

王錫昌痛失3名好友，遭好友家屬在法庭上質疑是故意製造車禍，害死人命，自己家人更受到外界異樣眼光看待。即使法官不採信，認為車禍屬單純意外，一審依過失致死罪判6月，2審判8月定讞。

王與家屬也在2017年向法院提出國家賠償，認為槽化島高達35公分過高，導致車輛猛烈撞擊造成嚴重死傷，請求苗栗縣政府賠償500萬。但一審法官認為沒有設置不當，且王男已自承陽光直射造成視線不良，一時緊張誤踩油門才釀禍，2018年4月駁回起訴。家屬不服上訴，今年7月3日駁回。

即便二審已判王錫昌須賠償3人家屬1700多萬元（含強制險），民事與國賠仍可上訴。王錫昌可能在心力交瘁下，癌症舊疾復發，2018年5月5日去世。原本是好朋友的4人或許能再團聚，但4人家庭卻因此交惡，感情破裂，令人不捨。

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