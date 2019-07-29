「好好照顧我女兒」太平槍手太陽穴中彈亡　警追4小時轟47槍

記者李忠憲／台中報導

有槍砲前科的男子賴尚俞28日開著賓士AMG GLK43在太平朝民宅開槍逃逸，遭警方追捕4小時70公里，除在市區警分局對空開槍示警外，最後逃亡至南投埔里愛蘭橋附近，遭警方包圍。賴男自知逃不過法網，視訊跟家屬告別「好好照顧雙胞胎女兒」，與警方對開後，疑似自戕送醫不治。警方表示，將相驗解剖釐清死因及動機。

▲犯嫌開槍逃逸，嫌犯開賓士車逃逸，最後在南投中彈身亡。（圖／民眾提供）

太平區新安街一處別墅，28日晚間約6點時傳出遭人開3槍，警方隨即到場調閱監視器，確認行兇車輛為白色賓士休旅車，立刻通報各分局進行攔截圍捕。太平警分局也出動多個警網，在台中市區發現32歲嫌犯賴尚俞蹤跡，開始警匪追逐。由於當時市區人車眾多，警方不敢大意，只能保持距離尾隨。

▲太平發生民宅槍擊，警方到場蒐證。（圖／民眾提供）

▲嫌犯使用的槍枝。（圖／民眾提供）

賴嫌先到文心南三路跟文心南路口，離第四分局約200尺處對空開3槍，接著開上中投公下愛蘭交流道往埔里方向，約10點到到愛蘭橋附近的岔路。警方見機不可失，5車上前包抄，賴嫌立刻大迴轉掏槍朝外射擊，警方也朝他輪胎方向連開47槍，賴嫌最後右太陽穴中彈，經送往埔里基督教醫院急救後仍宣告不治。

據了解，賴嫌在逃逸過程中，似乎自知法網難逃，一度打視訊電話給家屬，請求「幫忙好好照顧3歲雙胞胎女兒」。

警方表示，賴嫌在駁火後，當時在車上右手拿一把改造手槍，右太陽穴有一個彈孔，至於他是否自戕，或是槍戰中中彈，有待檢察官相驗解剖釐清。警方也將持續追查賴嫌犯案動機。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995