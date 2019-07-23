「母親我牽妳！」婉怡帶帕金森氏症母台東看熱氣球　遊客淚崩

記者王兆麟／台東報導

來自高雄鳳山的婉怡帶著母親彌補以往不曾遊玩的歲月，在22日選擇帶母親來到了鹿野高台觀賞熱氣球，希望患帕金森氏症的媽媽能在他僅有的記憶裡有著一幕幕的回憶，並希望靠著自己發自內心的言語向母親感性的親情告白，讓工作人員動容也讓現場目睹遊客為之淚崩。

▲▼婉怡透過大會安排在熱氣球現場向母親深情告白：我愛妳。（圖／台東縣政府提供，下同）

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婉怡21日深夜在台灣國際熱氣球嘉年華官方粉絲專頁裡以私訊方式敘述了一段他與母親的故事，內容寫到現年63歲的母親在2016年確診為非典型的帕金森氏症，並逐漸發生失憶、身體僵硬退化的病症，所以每位家人都珍惜朱媽媽還能走動、吃東西的機會，因此，他們家人選擇帶著媽媽來到鹿野欣賞繽紛美麗的熱氣球，希望媽媽能夠更快樂。

一段父母與子女間動人親情的告白中，溫馨甜蜜，足以感動你我！當熱氣球工作小 組在深夜裡看到這一段私人的請求時，也特別在22日下午場繫留活動安排了一段溫暖的告白時間，現場主持人同時播放母親最喜歡的鄧麗君所演唱的「月亮代表我的心」， 並邀請婉怡講訴一段段媽媽為了照顧自己無怨無悔地付出。

▲來自高雄鳳山的婉怡帶著母親來到了鹿野高台觀賞熱氣球，希望媽媽能在他僅有的記憶裡有著一幕幕的回憶。

現在同樣身為媽媽的朱婉怡也才知道當時母親對他心痛與養育之恩，而非典型帕金森氏症目前是無法醫治，而壽命 也可能隨時停止，婉怡哽咽地說：「從小是母親牽著我的手到處走，希望現在能換我牽著媽媽的手到處走」在一句句向母親說的「我愛你」中，動情的話語惹得現場遊客感動落淚

熱氣球飛行總指揮貝克在透過翻譯知道這件事之後，為了讓這一段對於母親的愛化為回憶，活動中也在台東縣政府江慧卿處長的大力支持以首開先例的方式在眾人的淚水 見証下邀請朱婉怡以鹿野高台最具特色的【熱氣球小光雕】儀式作為母親最深刻的回憶。



現場民眾均一度表示這段感人的親情告白讓每一個人的淚水像水龍頭般止不住，更希望藉由分享這個故事，讓大家知道，珍惜所愛就趁現在。