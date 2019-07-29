　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

墾丁逛夜市！他一看「赤膊哥吃牛排」小鹿歪頭等　萌炸萬人：自帶食材嗎

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲原PO逛夜市，看到有人帶寵物來吃牛排。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

網搜小組／鄺郁庭報導

逛夜市經過牛排攤的時候，都會忍不住香氣的誘惑，坐下吃一份便宜又有份量的平價牛排。一名男網友日前逛夜市相當有感觸，忍不住貼出照片分享心情「我覺得夜市的平價牛排最好吃了」、「#而且還不會禁帶寵物。」原PO還貼出照片，沒想到重點根本不是夜市牛排，而是吃牛排的人養的寵物，讓其他人紛紛熱論。

這位男網友在臉書《爆廢公社二館》貼出照片，只見夜市牛排攤有許多人正在用餐，其中一桌帶著寵物出門。原PO看到對方的寵物後，忍不住在文中笑說，他覺得夜市的平價牛排最好吃，而且也不會被店家禁帶寵物。

請繼續往下閱讀...

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲這隻寵物鹿也太可愛了吧！（圖／翻攝自爆廢公社二館）

仔細看看照片，這隻萌寵正在桌邊乖乖地等，屁股朝向桌子、頭往原PO鏡頭這邊歪過來，咖啡棕色的毛皮特別有光澤，整身白色斑點也相當可愛。不過這隻寵物不同於一般人養的貓狗類，而是是一隻活生生的鹿。

其他人看到照片後，紛紛驚呼，「哇！梅花鹿」、「你的寵物也太萌了」、「這也太高級的寵物了。」還有人開玩笑，「你怎麼知道是寵物？搞不好是新鮮食材」、「這是食物吧」、「等等變成鹿排嗎」、「還有鹿坐台耶」、「哈哈哈這是動物園吧」、「鹿：我上次被燙傷也是這個味道」、「鹿表示害怕，看得出來牠想跑。」

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲主人和寵物鹿一起壓馬路。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

有遇過小鹿主人的網友則表示，「墾丁嗎？我認得那位主人跟那隻梅花鹿，上星期在墾丁大街，他們也在逛夜市喔」、「墾丁遇過+1，主人很好～還讓人家可以餵食拍照」、「吃牛排還自帶食材，哪招啦」、「那隻鹿是要加菜嗎」、「恆春半島的人，我們已經看習慣了」、「在墾丁也有看到同個人。」

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

▼其他網友也曾遇過這位主人和寵物鹿。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

ET快訊
離婚傳1個月…黃曉明改口「對Angelababy暱稱變了」網
詹子晴飲料店紅到日本！連續5天業績「突破百萬元」
最小死者只有6歲！加州「大蒜節」槍擊4死　嫌犯中彈亡

關鍵字：夜市,牛排,寵物,鹿,爆廢公社二館

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／「希望多撐點時間…」館長躺病床2.5小時「換血」嘆：非常痛苦

影／好市多「5元薯餅」他看3次發現bug！網友震驚大筆戰　痛罵：雷到爆

影／想看另一半私下和誰聊天？　LINE一招「隱藏訊息全曝光」

影／熊貓叫3次！2遇鮮肉外送員「帥又嫩」　地方媽媽齁不住：還是騎重機

影／釣女當面告白…「甘蔗男」秒笑回10字　2萬網怒洗版：渣出新高度！

影／館長揭吃屎哥：3輛賓士接送　他超商捕獲「桃紅安全帽騎士」反差樣曝光

「快遞已發簡訊」點開錢就飛！果粉被盜刷3323元　別做3個動作保荷包

爸媽別錯過！一張圖秒懂2至4歲育兒津貼怎麼申請　每月拿2500元

地勤染麻疹「可傳染期」接觸73人　華航祭3措施...已消毒辦公環境

搭飛機坐靠窗！窗口下發現「神秘半圓按鈕」按下沒動靜　功能曝光…先進炸

BY2飆原創曲《都是假象》　痛心訴11年出道辛酸...觀眾聽哭

看妹錯了嗎？男友搭機偷瞄正妹　兇悍女髒話連飆「抄筆電狂巴頭」

王瞳甜勾艾成「沒理由分手」　甩小三罵名臉書寫的不是我！

劉以豪「不夠！還不夠」超慾眼神開撩　郭雪芙主動激吻...互脫衣滾上床

吃屎哥帶種單挑館長72秒被打趴 「九陰白骨爪」被斷招：我不敢惹

18歲女選手磁性嗓飆原創曲　「洗腦旋律」華晨宇讚：這作品真的好

把拔開箱保麗龍池「麻糬臉雪貂」　地鼠式探頭賣萌...網融化：Q到炸

21歲「呆萌少年」飆出撕裂高音　李榮浩搶人：我有跟你一模一樣的T恤

硬扛館長11腿「隔天身體狀況曝光」　吃屎哥認了有藏鏡人：被騙去！

開單員「月薪5萬」不畏日曬雨淋　每天來回22趟、日開2000張單！

爸媽別錯過！一張圖秒懂2至4歲育兒津貼怎麼申請　每月拿2500元

地勤染麻疹「可傳染期」接觸73人　華航祭3措施...已消毒辦公環境

搭飛機坐靠窗！窗口下發現「神秘半圓按鈕」按下沒動靜　功能曝光…先進炸

新車鬼打牆！2年內壞4次電瓶　她崩潰致電僅獲「1字回應」火更大

墾丁逛夜市！他一看「赤膊哥吃牛排」小鹿歪頭等　萌炸萬人：自帶食材嗎

亞泥工會公布7成居民連署支持...抗議被汙名化　環團批扭曲內容

手機回收再利用！2020東京奧運金牌設計亮相

男友家吃香瓜！「你媽忘削皮嗎」她驚：吃錯30年　網讚籽最甜...曝隱藏吃法

夏天炎熱多汗 miraDry儀器治療多汗症免開刀痛苦　但要避免臂叢神經損傷

影／醫院施工！兼職哥「躺病床補眠」2句話嚇閃離　網驚曝禁忌：祂算很有禮貌的

【廣編】三國志曹操傳Tactics登場　NEXON平台正式推出

中職／味全龍首席防護員柑子木晃　曾效力勇士隊與美足公羊

拿愛犬當背景曬「狗奴指甲照」　美甲師狂點頭：要的就是這感覺

警匪駁火！　高雄市刑大南投逮人轟9槍　毒販中彈送醫

爸媽別錯過！一張圖秒懂2至4歲育兒津貼怎麼申請　每月拿2500元

胃食道逆流免受插管苦！「無線膠囊」零疼痛釘入...還能自己拉出來

明年總統大選將至　豪宅恐再下修2~3成

快訊／住宅改建磚牆突倒塌　工人來不及逃...手腳開放性骨折送醫

惡意軟體Emotet消聲匿跡是好事？資安廠：可能攜新功能捲土重來

新台幣今收盤貶值1.2分　收31.102元對1美元

色誘風流前夫脫褲！她一把剪掉「下體＋子孫袋」沖馬桶...

生活熱門新聞

LINE新功能「隱藏訊息全曝光..

叫外送遇鮮肉　地方媽媽齁不住

館長揭吃屎哥：3輛賓士接送　當..

一張表看懂私菸案「誰超買最多」

「甘蔗男」誘女告白　2萬人怒：..

他PO文公審外送員　對話曝光風..

「快遞已發簡訊」點開錢就飛！果..

硬扛館長11腿　吃屎哥認了藏鏡..

陸配健保卡借表妹　用掉90萬醫..

8月初熱帶擾動活躍　氣象局曝可..

周四起變天南部有雨到下周　颱風..

桃園人筆記！8/12大停水最長..

3女童一個拉一個海邊溺水　貴人..

林志成「9月破館長神話」吃屎哥..

更多熱門

相關新聞

樓下房客養狗！他從門縫瞥見噁心一幕

許多人家中都有養寵物陪伴自己，但前提是要有能力負責，也不能影響到其他鄰居。一名網友就抱怨新搬來的住戶，對方家裡養了一隻體型不小的土狗，他不僅常常聽到狗在大聲吠叫，從門縫中也可看到房間有滿地狗屎，味道濃厚令人不勝其擾。

半夜上廁所！牆面浮「21張人臉」真相糗翻

上海拚夜經濟　引進網紅台灣夜市　

【汪喵冷知識】公貓永遠長不大　母貓就是恰北北？

憨厚汪床邊凝視　溫馨照4字毀壞

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 統一發票 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 吳宗憲 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 我們與惡的距離 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

館長健康亮紅燈！躺病床嘆：非常痛苦

甜美網紅「被迫刪濾鏡」現真面目！網崩潰

BMW重機男自撞　頭顱連安全帽噴20公尺遠

好心收留已婚朋友「住樓上房間」！他驚：和我姐睡

台中麥當勞女神消失3年！連懷2胎「長輩暴風升級」

阿湯哥愛女舒莉13歲「變一個人」

好市多5元薯餅bug！網震驚筆戰：雷爆

太平槍手太陽穴中彈亡　警追4小時轟47槍

練臥舉槓鈴壓頸　4員工被起訴

LINE新功能「隱藏訊息全曝光」

鍾明軒到日本玩「犯大忌」挨轟！

私菸案後民調　韓黑議員：恭喜國瑜

叫外送遇鮮肉　地方媽媽齁不住

快訊／台中男路上猛開3槍！警包圍…他當場斃命

還記得維大力黑人？超狂近況曝光

更多

最夯影音

更多

BY2飆原創曲《都是假象》　痛心訴11年出道辛酸...觀眾聽哭

看妹錯了嗎？男友搭機偷瞄正妹　兇悍女髒話連飆「抄筆電狂巴頭」

王瞳甜勾艾成「沒理由分手」　甩小三罵名臉書寫的不是我！

劉以豪「不夠！還不夠」超慾眼神開撩　郭雪芙主動激吻...互脫衣滾上床

吃屎哥帶種單挑館長72秒被打趴 「九陰白骨爪」被斷招：我不敢惹

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面