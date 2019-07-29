墾丁逛夜市！他一看「赤膊哥吃牛排」小鹿歪頭等　萌炸萬人：自帶食材嗎

▲原PO逛夜市，看到有人帶寵物來吃牛排。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

網搜小組／鄺郁庭報導

逛夜市經過牛排攤的時候，都會忍不住香氣的誘惑，坐下吃一份便宜又有份量的平價牛排。一名男網友日前逛夜市相當有感觸，忍不住貼出照片分享心情「我覺得夜市的平價牛排最好吃了」、「#而且還不會禁帶寵物。」原PO還貼出照片，沒想到重點根本不是夜市牛排，而是吃牛排的人養的寵物，讓其他人紛紛熱論。

這位男網友在臉書《爆廢公社二館》貼出照片，只見夜市牛排攤有許多人正在用餐，其中一桌帶著寵物出門。原PO看到對方的寵物後，忍不住在文中笑說，他覺得夜市的平價牛排最好吃，而且也不會被店家禁帶寵物。

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▲這隻寵物鹿也太可愛了吧！（圖／翻攝自爆廢公社二館）

仔細看看照片，這隻萌寵正在桌邊乖乖地等，屁股朝向桌子、頭往原PO鏡頭這邊歪過來，咖啡棕色的毛皮特別有光澤，整身白色斑點也相當可愛。不過這隻寵物不同於一般人養的貓狗類，而是是一隻活生生的鹿。

其他人看到照片後，紛紛驚呼，「哇！梅花鹿」、「你的寵物也太萌了」、「這也太高級的寵物了。」還有人開玩笑，「你怎麼知道是寵物？搞不好是新鮮食材」、「這是食物吧」、「等等變成鹿排嗎」、「還有鹿坐台耶」、「哈哈哈這是動物園吧」、「鹿：我上次被燙傷也是這個味道」、「鹿表示害怕，看得出來牠想跑。」

▲主人和寵物鹿一起壓馬路。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

有遇過小鹿主人的網友則表示，「墾丁嗎？我認得那位主人跟那隻梅花鹿，上星期在墾丁大街，他們也在逛夜市喔」、「墾丁遇過+1，主人很好～還讓人家可以餵食拍照」、「吃牛排還自帶食材，哪招啦」、「那隻鹿是要加菜嗎」、「恆春半島的人，我們已經看習慣了」、「在墾丁也有看到同個人。」

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▼其他網友也曾遇過這位主人和寵物鹿。（圖／翻攝自爆廢公社二館）