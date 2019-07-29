想看另一半私下和誰聊天？　LINE一招「隱藏訊息全曝光」





▲透過隱藏，能讓不想出現在版面上的訊息不被任何人看見。（圖／翻攝自LINE）

記者張靖榕／綜合報導

通訊軟體LINE近年推出聊天室「隱藏、刪除」的功能，讓使用者視情況自由選擇使用，讓版面變乾淨之外，也增加了隱密性，甚至能成為「暗藏祕密的盒子」。隱藏之後的聊天室除了從「好友」中開啟聊天外，只能等對方主動傳訊息過來，才會重新出現在版面上，所以若不知道對方名稱的話，就算每個聊天室都點開也找不著；然而，更新後的LINE提供了一個「隱藏一把抓」的功能，可以一次找出所有被隱藏的聊天室。

在許多情況下，一般用戶選擇刪除的原因，多是聊天室訊息內容不重要，但「隱藏」就要來的曖昧得多。通常人們選擇隱藏是因為不想要訊息被其他人或特定的人看到，但又想要保留對話紀錄，不然就是暫時不想看到對方傳來的訊息，所以決定隱藏，眼不見為淨。

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▲只要透過「設定」中的「聊天」就能一次喚出所有隱藏聊天室。（圖／翻攝自LINE）

不過若用戶忘記曾經隱藏過多少對話，或是想找出隱藏了和誰的對話時，該怎麼辦？LINE電腦版在v5.18.0版本推出後，已經可供使用者從「設定」進入到「聊天」中查看所有被隱藏的聊天室，手機版也能透過同樣步驟找出。兩者之間的名單不會同步，但都記錄了用戶想要隱藏的人事物，包括偷情的證據，因此科技時代中的諜對諜層級又再次提升了。