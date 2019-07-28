全代會／吳敦義重批私菸案「官官相護」：重新執政絕對撥亂反正

記者徐政璿／台北報導

國民黨28日在新北市板橋體育館舉行第20屆第3次全國代表大會，正式提名高雄市長韓國瑜代表國民黨參選2020年總統大選，國民黨主席吳敦義28日在致詞時表示，最近所發生的總統專機違法走私上萬條香菸案，就是一個典型的「不廉、無能、完全沒有效率」的政府，看到蔡政府處理問題的方式依然是一貫的標準作業程序：「棄車保帥，立即切割；官官相護，避重就輕；推拖拉扯，歸咎前朝」。



吳敦義表示，事發至今一個星期了，國人還是看不到整起事件的真相，聽命行事的基層被收押禁見，應該受到嚴懲重處的高官依舊躲在幕後好官我自為之，如此「不廉、無能、完全沒有效率」的政府是國人無法接受的，明年我們重新執政後，絕對不允許類似的情形繼續發生。

吳敦義致詞全文

今天是本黨第二十屆第三次全國代表大會，今天也將正式通過代表本黨參選中華民國第十五任總統的候選人，因此，今天對於中國國民黨與中華民國來說，都是一個十分重要的日子。自本人就任中國國民黨主席以來，「革新團結，重返執政」就是我念茲在茲的目標。去年，在大家的精誠團結之下，在全臺22縣市當中，本黨贏得了15席縣市長以及19席縣市議會議長，臺灣百姓對民進黨投下「不信任票」，首先要感謝大家過去的努力與堅持！然而，正如總理所曾昭示的「革命尚未成功，同志仍須努力」，我們「重返執政」的目標也還沒完全達成，還需要大家同心同德團結一致，半年之後，讓我們重新贏回中華民國！

親愛的同志們，「革新團結，重返執政」這個總目標，並不是為了一人一黨的私利，而是為了全國全民的公益。蔡英文女士自民國105年執政以來，違背民意，倒行逆施，不尊重經過全民公投所建立的公投結果，不認同中華民國憲法所奠定的兩岸定位，不考慮民主法治所應具備的分權制衡精神，不面對臺灣人民拚經濟、要發展的殷切盼望，以消極封閉的心胸，以霸道獨裁的心態治國，蔡英文女士執政這3年多來，中華民國不僅極少進步，反而越來越倒退，民眾越來越無法接受，去年的九合一大選結果就是最好的證明！

就內政法治的層面觀之，民進黨不顧輿論反對，執意將內閣塑造為「敗選者聯盟」，更染指獨立機關或公營事業，從北農總經理吳音寧、「東廠」張天欽、到中選會主委李進勇，都成為民進黨爭權奪利的酬庸手段。真正為國家付出的軍公教警消等族群，卻沒見到蔡英文女士給予合理正面的肯定，反而以轉型正義為藉口，採取不恰當的所謂年改，抹煞這些國家公僕的貢獻與尊嚴，我們不應該再放任蔡英文政府為所欲為下去了！

從經濟發展的層面觀之，民國108年IMD瑞士洛桑管理學院「世界競爭力調查」，臺灣排名為第16名，竟然輸給中國大陸的第14名，相較於國民黨執政時期臺灣最高曾在民國99到101年連續排列世界第8、第6、第7名，IMD甚至評比全世界人口數在2000萬以上的國家，台灣為世界第二名，僅次於美國。國民黨執政時期，經濟成長率平均有2.83%，民進黨執政這3年經濟成長率平均只有2.4%，今年能否保2都有問題。蔡英文政府卻經常端出美化的經濟數據想矇騙大眾，但是人民的實際感受才是最真實的數據！民進黨執政了，臺灣的經濟並沒有變好，要拚經濟，還是要讓國民黨來，對不對？

就能源環境的層面來看，民進黨以意識形態廢核，不尊重「以核養綠」的公投結果，執意推動非核家園，卻讓臺灣陷入缺電危機，815大停電造成臺灣人民的恐慌與不滿，至今仍然歷歷在目。大量燃煤、燒天然氣發電，導致大量排碳，不僅讓臺灣無法符合國際的減碳潮流，空氣污染更是讓許多人民出門都得戴口罩，頻頻叫苦。從「絕不缺電」到「用愛發電」，民進黨的口號已經一一破產，這是人民的真實感受！

在教育人才的方面，民進黨政府硬擋一個經過公正遴選所選出的國立台灣大學校長當選人，結果賠上3任教育部長，最短的教育部長任期僅41天，臺灣的最高學府臺灣大學更是565天沒有正式校長，讓臺灣的高等教育發展雪上加霜。而基礎教育部分，「十二年國教」課綱從國文課綱的文言文、白話文比例之爭，到歷史與國文等課綱的諸多疑慮，不僅爭議多多，更是趕鴨子上架，讓教科書只能草率編輯、匆促上路。民進黨政府為了執政權與意識形態，不惜犧牲臺灣的未來，讓我們十分的憂心！

在總統職權核心的外交兩岸部分，蔡總統更是不及格。在外交上，蔡英文女士執政3年，就有5國與我國斷交，可說是雪崩式的斷交，讓中華民國國際地位大大的降低，國際處境日益艱困；WHA世界衛生大會、ICAO國際民航組織，過去本黨執政時能參與的，民進黨執政後都無法參與了。在兩岸關係方面，蔡英文女士拒不承認「一中各表」的「九二共識」，讓兩岸情勢動盪不安，原有的交流溝通管道大幅斷絕。結果，蔡英文政府就只能對中國大陸展現口頭上的強硬姿態，實際上是「半瓶水，響叮噹」，對兩岸關係根本「沒半步」！我們國民黨在處理兩岸關係上確保尊嚴與平衡，而且可以直接與大陸溝通對話，為臺灣百姓謀福祉，這才真正是負責任的執政黨該做的事！

在民主政治的發展上，民進黨也完全背離它的全名「民主進步黨」的精神。民進黨願賭不服輸，無視去年多數民意所投出的公投結果，與人民的距離越來越遠，更主導《公民投票法》修惡，刻意打壓人民提出公投案讓社會討論並獲得支持的可能性。「國家之本，在於人民」，民進黨政府的這種作法，背棄直接民權，背離人民作主的基本價值。這樣的政黨，與其自稱「民主進步」，不如應該說是「獨裁退步黨」，大家說對不對？我們不能再讓獨裁退步黨繼續執政，戕害國家的民主法治，大家說好不好？

為了臺灣的發展，為了中華民國的未來，中國國民黨一定要「革新團結，重返執政」。中國國民黨重返執政之後，一定要努力達到以下這四項重要的政策目標：

首先是要建立「廉能而有效率的政府與議會」。《論語》有云：「君子之德，風；小人之德，草。草上之風，必偃。」廉、能兩字要並重，只廉無能，那不行，能而不廉，那更糟糕，只要我們的公僕能夠親切愉快有效率，不貪污不「歪哥」，一定會發揮上行下效的良好作用，從政府與議會帶頭，建立起以民為本的社會風氣。

最近所發生的蔡總統專機違法走私上萬條香菸案，就是一個典型的「不廉、無能、完全沒有效率」的政府，我們看到蔡政府處理問題的方式依然是一貫的標準作業程序：「棄車保帥，立即切割；官官相護，避重就輕；推拖拉扯，歸咎前朝」。事發至今一個星期了，國人還是看不到整起事件的真相，聽命行事的基層被收押禁見，應該受到嚴懲重處的高官依舊躲在幕後好官我自為之，如此「不廉、無能、完全沒有效率」的政府是國人無法接受的，明年我們重新執政後，絕對不允許類似的情形繼續發生。

其次，要建立「繁榮均富的經濟」。國父孫中山先生曾說，「不但在政治上要圖工商業的發達，一面是要圖工人經濟生活的安全幸福。」因此，中國國民黨的經濟政策是兼顧發展與平衡，在所得分配公平的同時，把經濟的餅做大。我在當行政院院長時，經濟成長率最高曾在民國99年創下10.63%，是48年來最高，這證明中國國民黨執政，經濟才會有保證，經濟發展是我們未來執政的重要目標。

第三，要重建「公義和諧的社會」，也希望每個家庭都是愛家、幸福且圓滿的家庭。民進黨政府讓年輕與年長者相互對立、不同職業類別彼此仇視，世代或階級之間相互傾軋，對社會不是健康的發展。我們同在一艘船上，船已經夠小了，還要再彼此對立、分裂下去嗎？世代之間要和諧，階級之間要和諧，家庭之間要和諧，性別之間要和諧，政黨之間也要和諧。有人說人民厭倦了「藍綠惡鬥」，其實只有綠營以違憲違法的《促轉條例》、《黨產條例》橫柴入灶，要打壓藍、批鬥藍。不是「藍綠惡鬥」，只有「綠惡鬥藍」，大家說對不對？中國國民黨執政就絕對不會這樣，我們不為一黨之私，而是為全民福祉，只有國民黨執政，才能促進社會更加和諧。

最後，必須有一個「和平穩定發展的兩岸關係」。西元1992年，兩岸雙方達成「兩岸都堅持一個中國的原則，但是對於它的涵義，雙方同意用口頭聲明方式，各自表述」這35個字的共識，也就是我們今天稱「一中各表」的「九二共識」。這不僅符合《中華民國憲法》的規定，中國大陸也願意遵守，「一邊出兩字、互相麥創治」，這個共識是兩岸和平穩定發展的重要基礎。只有兩岸關係好起來，我國的對外關係、經濟環境與社會發展也才更能正向發展，這也是我們執政的最大目標！

親愛的同志們：今天我們將正式提名代表本黨參與中華民國第15任總統選舉的參選人，同時，本黨也在全臺各地經過公正程序陸續提名最有能力及服務熱誠的立委候選人。本黨所提名的人選，是經由相對公平、公正、公開的機制所推出的人選，是最符合名望也最有勝選機會的候選人，品德、操守、能力與經驗都足可承擔，對人民的熱愛以及對中華民國的忠誠，都絕對值得我們信任。



親愛的同志們，作為黨工一分子的我，在此向大家報告：國民黨現今處於生存關鍵時刻，民進黨政府以轉型正義為名，用盡各種手段無非想要弱化甚至毀滅本黨，我們國民黨必須要獲得明年2020年1月11日總統選舉的勝選，同時也必須在立法院席次過半，目標達到60席，打出一個漂亮的全壘打，把本黨候選人送進國會，全面執政，這樣我們才能「重返執政，撥亂反正」！

▼吳敦義出席國民黨全國代表大會。（圖／記者李毓康攝）