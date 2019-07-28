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影／老伯噴淚怒吼「選騙人市長讓高雄人見笑」　百人雨中罷韓！死神男喊：割草包

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記者許力方／綜合報導

高雄市長韓國瑜正式被國民黨提名參選2020總統，公民團體「Wecare高雄」、「公民割草行動」卻在高雄發起罷免活動「公民假日論壇」，但借不到場地，歷經4番波折，最後選定下午3點在鳳山龍成宮廟口開講，吸引數百民眾冒雨參加。現場有人扮成死神，拿鐮刀高喊「割韓國瑜」、「死神就是割草包最佳的對象」。

一名70多歲的老伯伯表示，很高興看到年輕人出來發聲，連署罷免「做半年市長」、「開空頭支票」的韓國瑜，希望能「雙殺」，不僅成功罷免市長，競選總統也失敗，講到激動處一度落淚，台下民眾紛紛鼓掌支持。

穿著黃色雨衣的老伯伯，聲淚俱下，怒吼「為什麼我們會選一個騙子，選一個騙子來做我們的市長，讓我們感覺很見笑（台語：丟臉）！」還有年輕男子拿著「超時空，自我預言」的標語手牌狂酸「國之將亡，必有妖孽。就是你這種妖孽－韓國瑜！」

▲▼老伯噴淚怒吼「選騙人市長讓高雄人見笑」　百人雨中罷韓！死神男喊：割草包。（圖／東森新聞）

▲老伯噴淚怒吼「選騙人市長讓高雄人見笑」，百人雨中罷韓！（圖／東森新聞）

▲▼老伯噴淚怒吼「選騙人市長讓高雄人見笑」　百人雨中罷韓！死神男喊：割草包。（圖／東森新聞）

▲▼老伯噴淚怒吼「選騙人市長讓高雄人見笑」　百人雨中罷韓！死神男喊：割草包。（圖／東森新聞）

▲▼老伯噴淚怒吼「選騙人市長讓高雄人見笑」　百人雨中罷韓！死神男喊：割草包。（圖／東森新聞）

▲罷韓男子扮成死神，拿鐮刀高喊：割草包。（圖／東森新聞）

儘管下午近3點開始下起滂沱大雨，也沒有阻止到場民眾的激情，主辦單位廣發輕便雨衣，讓大家持續上台發言。一名反韓女子也氣得上台痛罵「我真的覺得他是一個非常無恥的政治人物！」還有39歲、從事木材業的吳姓男子扮成死神，手持木製的大鐮刀，吸引許多人合照、注目，不過他不作聲抗議，表達割草包的心情，受訪時直呼「要割草包的話就是死神呀！死神割草包就是最佳的對象，所以我就想說發揮創意做死神的裝扮。」

民進黨高雄市議員林智鴻也說，韓國瑜用一樣的競選手法要「決戰境外」，但忘記一件事，去年高雄市民給他機會，發現談的內容都是口號，經不起檢驗，跳票百出，人民已經看破他的手腳，「他的愛與包容是假的，透過韓粉所製造的仇恨與對立已經讓高雄市民感到恐懼」時代力量到場，痛批要雙殺「親共總統候選人」、「落跑市長」。

公民割草行動日前指控，「公民假日草市」遭市府一再阻擋刁難，原定6日在駁二特區舉行，遭以「政治活動」為由駁回，後來選了勞工公園廣場，也被告知「場地施工」，因此改申請私人場地，轉移到橋頭糖廠的百世新天地，場勘簽約時又遭無故取消，最後只好到三民公園，市府又臨時通知要宣導登革熱宣導而駁回。

歷經4番波折，最終敲定28日下午3點到晚上6點在鳳山五甲龍成宮廣場正式登場，找了時代力量高雄市議員林于凱、台灣基進高雄黨部主委李欣翰、「戰鬥媽媽」王南琦、民進黨高雄市議員林智鴻及經濟民主連合召集人賴中強律師，共同到場演講。

▲▼老伯噴淚怒吼「選騙人市長讓高雄人見笑」　百人雨中罷韓！死神男喊：割草包。（圖／東森新聞）

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