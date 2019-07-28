韓國瑜選總統發出「穿雲箭」　號召美日百萬僑胞告洋狀

記者黃巈禾、袁茵／台北報導

國民黨全代會28日舉行，正式提名高雄市長韓國瑜為2020總統參選人。另外，全代會也將刪除黨章中總統兼任黨主席的條款、黨主席可指定5縣市長為中常委，以及中常委選舉延後等議案。韓國瑜致詞時痛批，民進黨執政三年讓台灣倒退三十年，他號召美日百萬僑胞向總統、首長、參議員們告洋狀，他親自發出一支穿雲箭，青天白日來相見，明年選舉一定要讓總統蔡英文、民進黨下台。最後，韓國瑜呼口號「天佑中華民國！天佑台灣人民！」。

致詞一開始，韓國瑜表示，感謝可愛的台灣人民、全黨同志、高雄市民朋友、海外僑胞、國民黨主席吳敦義，還有一起參加國民黨初選的同志，也包括前立法院長王金平，「我們一起完成了這場有風度、講規矩的君子之爭，而一場保衛中華民國的真正戰役才正要開始，那將不會是一場『揖讓而升、下而飲』的君子之爭、而是一場攸關中華民國存亡、攸關我們台灣下一代未來的生死鏖戰」。

韓國瑜強調，他真正了解基層需要，過去幾十年，很多人說台灣是一個分裂社會，有黨派、族群、世代、階級，可是他更願意相信，我們有共同的記憶、感情，遠遠超過分歧，台灣人民曾一起經過土地改革 、農村改變，當年年輕朋友唱孤女願望去都市找發展機會，台人在過去幾10年讓人懷念的歲月裡，從都市到鄉村，大家守著黑白電視機，看到威廉波特棒球比賽，為台灣加油，大家經過甜蜜歲月，聽著鳳飛飛的歌，幾十萬年輕男女走過加工區。

韓國瑜呼籲，海內外熱愛中華民國的好朋友們，在2020年的總統大選，請大家共同保衛中華民國，保衛國家、人人有責，「我韓國瑜向數百萬海外僑胞發出一支呼群保義的穿雲箭：一人一封信，捍衛中華民國，請每一位僑胞寫信、發email、用所有可能的管道給你們的國會議員、你們城市的市長、市議員、和你們僑居地的總統，讓他們知道民進黨執政無能、腐敗的殘酷事實」。

▲韓國瑜出席國民黨全代會。（圖／記者李毓康攝）

韓國瑜痛批，民進黨不但有意識地消滅中華民國、把海峽兩岸帶向戰爭邊緣，一旦台海發生戰爭，還一定會把國際社會也拖下水，只有國民黨執政，中華民國才會有穩定的發展、平和的兩岸關係，「各位親愛的黨內先進，請您們側耳傾聽，我們的前輩先賢正在遠方呼喊，中華民國現在正陷入深深的危機，國民黨不能再軟弱下去」。

韓國瑜還說，「各位親愛的黨內先進，請您們側耳傾聽，多少台灣人民正在大聲呼喊，我們日子過得好辛苦、好辛苦，拜託你們國民黨振作團結；各位親愛的黨內先進，請您們側耳傾聽，遠方的戰鼓在陣陣響起，執政很無能、但選舉特別團結的民進黨已經組織好部隊揮軍進攻，但我們國民黨現在已經夠團結、夠有信心、夠有戰鬥力了嗎？我們國民黨已經集結好、有勇氣迎接這一場中華民國的殊死保衛戰了嗎？」

最後，韓國瑜再次喊話，2020總統大選，大家一定要團結起來，心手相連，「一定要把無能亂搞的蔡英文政府拉下台，讓我們迎向美好、燦爛、充滿歡樂和富庶的台灣！願天右中華民國，天佑台灣人民，願天右中華民國，天佑台灣人民，願天右中華民國，天佑台灣人民！」