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蔡英文私菸案止血　邱國正、鍾樹明「救火二人組」成軍整頓國安特勤

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▲▼蔡英文任命邱國正為國安局長、鍾樹明為總統府侍衛長，針對本次私菸案進行國安系統革新工作。（圖／合成圖）

▲蔡英文任命邱國正為國安局長、鍾樹明為總統府侍衛長，針對本次私菸案進行國安系統革新工作。（圖／合成圖）

記者陶本和／台北報導

針對國安萬條私菸案，總統蔡英文為展現國安團隊整頓決心，除了欽點素有「治軍嚴謹」之稱的邱國正接掌國安局外，28日也核定被外界認為個性「剛毅」的憲兵指揮官鍾樹明中將任總統府侍衛長一職，接下來就仰賴他們組成「救火二人組」，整頓國安特勤系統。

在總統蔡英文出訪返抵國門之際，特勤人員夾帶1萬多條免稅菸闖關，但遭到調查局、關務署聯手攔截，引起軒然大波。該案也讓總統震怒，當天就革除國安局長彭勝竹、總統府侍衛長張捷中將的職務；接著，原副侍衛長柳惠千被記1大過、1小過，另外永和警衛室主任林國欽少將被記1大過、總統府侍衛室警衛主任陳逸夫少將也1大過。

事件延燒至今，彭勝竹請辭獲准，由治軍嚴謹且素有「兩皮將軍」之稱的邱國正接任國安局長。這在國安系統內部，由於人員組成、任務性質特殊，因此難免被認為，用傳嚴謹統治軍手法是否有效還有待觀察，但國安人士認為，此一人事任用，有對外宣示革新的態度，也可處理初步的制度調整工作。

在此同時，外界風向也漸漸把矛頭轉向總統府侍衛室，就有國安局人士向民進黨立委蔡適應抱怨，認為在總統出訪任務中，國安局只派通訊官，於出訪據點架設資通設備，其餘專機、機邊維安人員任務，都是由總統府侍衛室主導。

在總統府侍衛長的人選上，蔡英文也核定由才剛上任憲兵指揮官不到2個月的鍾樹明接任。由於他過去曾擔任國防部長嚴德發首位辦公室主任，這不免被認為，此一人事舉薦與嚴有關，但同時也顯示了蔡英文對嚴的信賴。

對於鍾樹明的帶軍形象，曾共事過的軍方官員表示，在軍中是少數管理不口出惡言的長官，待人和善，說話不傷人、不帶刺，剛毅寡言，有軍人的性格，但沒有軍人的刻板惡習，「是會捨不得他離開的長官，但也替他開心算更上層樓」。

其實，鍾樹明從憲兵指揮官轉任侍衛長屬「降調」，且肩負侍衛室改革的救火任務，以及馬上面臨年底總統大選的維安任務。國安人士表示，國安、特勤的文化都與一般部隊截然不同，他跟邱國正顯然都同樣面臨如何革新的大難題。

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