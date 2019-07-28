【全文】天佑中華民國！韓國瑜2700字演說：台灣需重新開機

記者徐政璿／台北報導

國民黨28日在新北市板橋體育館舉行第20屆第3次全國代表大會，正式提名高雄市長韓國瑜代表國民黨參選2020年總統大選。韓國瑜也於現場發表2700字的演說，他表示，2020總統大選，大家一定要團結起來，心手相連，一定要把無能亂搞的蔡英文政府拉下台，讓我們迎向美好、燦爛、充滿歡樂和富庶的台灣，願天佑中華民國，願天佑台灣人民。

韓國瑜演說全文：

吳主席、各位歷任黨主席、黨內先進、各位女士先生大家好：

首先，我想要謝謝台灣人民、全黨同志、高雄市民以及海內外所有不分黨派支持我的好朋友們，我也要特別感謝吳敦義主席、以及跟我一起參加此次初選的優秀同志：郭台銘董事長、朱立倫市長、周錫瑋縣長、和張亞中校長，另外，我也要感謝王金平院長。我們一起完成了這場有風度、講規矩的君子之爭，而一場保衛中華民國的真正戰役才正要開始，那將不會是一場「揖讓而升、下而飲」的君子之爭、而是一場攸關中華民國存亡、攸關我們台灣下一代未來的生死鏖戰。

所以，今天我站在這裡，本來以為我應該只覺得無比光榮，但是，事實上，我有著沉重無比的心情，因為，這是一個千斤萬擔壓在肩頭的責任。

未來四年關係著我們國家的命運，全體人民要做出莊嚴的選擇：選擇捍衛中華民國還是毀掉中華民國、選擇遵行憲法還是破壞憲法、選擇奮發向前還是原地踏步、選擇鬆綁經濟還是綑綁民主、選擇對外開放還是閉關鎖國、選擇兩岸穩定還是台海危機。

我還要向全體人民提出呼籲，明年我們選的不是顏色，而是方向；不是選擇藍色、綠色、白色，而是選擇台灣，選擇中華民國，選擇走向正確的方向。

過去三年多，民進黨上台後，他們在權力爭奪中，「愛與包容」不見了；他們吃香喝辣，「世上苦人多」忘記了、民進黨執政卻讓台灣民主退步了，經濟也退步了，未來也不見了。從前民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」這七個字，打動了多少人心，而今天民進黨執政三年多來，這七個字已經換成了「貪汙、腐敗、愛權力」！所有的民進黨支持者你們難道不傷心嗎？廣大的台灣人民應該看清楚：有理想、清廉的民進黨已經消失了。今天蔡英文執政的民進黨，已經傷透了台灣民眾的心。

明年一月，民進黨還想繼續連任，但是我聽到了許多人民心中的吶喊：「過去幾年我們實在受不了了」，政治鬥得太兇，人民過得太苦，社會怎麼變得如此對立、生活怎麼變得這麼辛苦、人民怎麼變得這樣不快樂？我們難道還要再忍受民進黨四年嗎？

真的，台灣需要重整旗鼓，需要重新開機，需要真正向前走，台灣需要正向的改變。台灣人民不要「又酸又辣又骯髒的政治」，台灣人民要的是「又香又甜又快樂的生活」。

也許在有些人心目中，我不是一個理想的總統候選人，更不是天縱英明的領導者；但是民主政治不是選出一個人來解決所有的問題；而是要選出一個人，不但能夠讓人民作主，還要是一個能夠和人民站在一起解決問題，一起積極樂觀開創未來的人。

選舉其實並不是候選人的戰爭，選舉是選民的戰爭，選舉是選民用手上的選票去選擇出自己未來的戰爭。明年總統大選，大家選的其實不僅是一位總統、而是選擇你自己的未來、選擇出我們下一代的未來。所以，讓我再大聲地疾呼一次：親愛的台灣人民，不要問國家為你做什麼、而是要問你手上的選票為國家投出來什麼樣的執政黨、什麼樣的政治人物？民主政治就是自作自受的政治—「世間無巧合、萬事皆因果」。

大家都知道，我的人生走得並不順遂，政治生涯更是顛簸，但是也因為這些磨難的經歷，讓我真正瞭解基層的需要，尤其是庶民的渴求。

我知道，網路上有很多人「一提到韓國瑜，就想到發大財」，我覺得很好、真的非常好，因為我明白大家真正想要的並不是「暴發戶式的發大財」，大家心裡真正想要的，其實是愈來愈好的生活條件和生活品質，上足以奉養上一輩、下足以培育下一代、以及讓自己過上好日子的「發大財」。所以「發大財」本質上就不是個口號，而是每一位民眾的心聲，是發自人民內心深處的吶喊。

其實，我們都是一樣的。有人說台灣是一個分裂的社會，有黨派、有族群、有世代、有階級的分別。可是我更願意相信，我們共同的記憶、共同的情感、共同的生活追求，遠遠超過我們的分歧。台灣人民曾經一起經歷土地改革後的農村改變，當年懷抱希望的年輕人唱著〈孤女的願望〉到都市尋找打拼的機會。

台灣人民曾經在那值得懷念的幾十年前，從都市到鄉村、從農村到眷村，擠在黑白小電視機前，看著美國威廉波特的世界少棒賽，全台灣人半夜不睡覺，就為了替台灣的孩子、為中華隊加油。

台灣人民曾經唱著鳳飛飛的歌，幾萬個年輕的男工女工，在大清早的紅綠燈前排隊，走進加工出口區，用他們的青春血汗，建立起台灣經濟奇蹟。

台灣人民曾經在中美斷交的時侯，在風雨飄搖、充滿挑戰的國際環境中，我們攜手團結，度過了艱困的時刻。如今，中華民國依然挺立，擁有一百多個國家入境免簽證的國際活動空間。

一九六O年代，我們在高雄創立了世界上第一個加工出口區、一九七O年代我們展開十大建設、一九八O年代我們設置了新竹科學園區，我們一起創造了台灣的經濟奇蹟。但是，除了這些過去的豐功偉業，今天我們看看2019年的台灣，我們現在有為台灣創造些什麼嗎？

台灣這幾年在民進黨荒腔走板、倒行逆施的違法亂政下，政府故步自封、社會焦慮不安、一般民眾生活越來越辛苦。為了要讓這個內政外交無能、司法經濟亂搞、廣設東廠踐踏民主、沒收公投、藐視民意的民進黨下台，只有我們國民黨說，Yes, I Do！是遠遠不夠的。我們需要更多人說：Yes, I Do！

2020，請讓我們在歡聲雷動的國旗海裡千軍萬馬團結在一起，不是為了我韓國瑜、不是僅僅只為了贏一場選戰、也不是只為了我們國民黨，而是為了中華民國、為了創造一個「台灣安全、人民有錢」的新台灣奇蹟、為了我們下一代長長久久的未來。

我們要讓人民重新燃起對未來的信心，讓中華民國再次驕傲。

在此，我要鄭重呼籲所有海內外熱愛中華民國的好朋友們，在2020年的總統大選，請大家共同保衛中華民國，保衛國家、人人有責！我韓國瑜向數百萬海外僑胞發出一支呼群保義的穿雲箭：一人一封信，捍衛中華民國，請每一位僑胞寫信、發email、用所有可能的管道給你們的國會議員、你們城市的市長、市議員、和你們僑居地的總統，讓他們知道民進黨執政無能、腐敗的殘酷事實，他們不但有意識地消滅中華民國、把海峽兩岸帶向戰爭邊緣，一旦台海發生戰爭，還一定會把國際社會也拖下水。只有國民黨執政，中華民國才會有穩定的發展、平和的兩岸關係。

各位親愛的黨內先進，請您們側耳傾聽，我們的前輩先賢正在遠方呼喊，中華民國現在正陷入深深的危機，國民黨不能再軟弱下去；各位親愛的黨內先進，請您們側耳傾聽，多少台灣人民正在大聲呼喊，我們日子過得好辛苦、好辛苦，拜託你們國民黨振作團結；各位親愛的黨內先進，請您們側耳傾聽，遠方的戰鼓在陣陣響起，執政很無能、但選舉特別團結的民進黨已經組織好部隊揮軍進攻，但我們國民黨現在已經夠團結、夠有信心、夠有戰鬥力了嗎？我們國民黨已經集結好、有勇氣迎接這一場中華民國的殊死保衛戰了嗎？

國瑜在這裡誠懇拜託，2020總統大選，大家一定要團結起來，心手相連，一定要把無能亂搞的蔡英文政府拉下台，讓我們迎向美好、燦爛、充滿歡樂和富庶的台灣！願天佑中華民國、願天佑台灣人民！

▼韓國瑜出席國民黨全代會。（圖／記者李毓康攝）