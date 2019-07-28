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國安私菸案Day6！前閣揆：很簡單，蔡英文不包庇就結了

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▲▼蔡英文機場發表「自由民主永續之旅」返國談話。（圖／攝影中心攝）

▲總統蔡英文於機場發表「自由民主永續之旅」返國談話，未料沒多久之後就爆發國安人員走私菸事件。（資料照／攝影中心攝）

記者徐政璿／台北報導

國安局少校警衛官吳宗憲藉總統蔡英文出訪勤務走私10009條條香菸，總統府日前卻在記者會上稱之為「超買」而非走私，引發譁然，總統蔡英文也在27日致歉。前行政院長張善政表示，其實處理這件事情很簡單，就是第一時間出來，保證案情徹查清楚、絕不包庇，並以實際行動證明決心（懲處總統府內務主管陳菊秘書長、拔除華航酬庸大官、支持檢調獨立辦案到水落石出），就結了。

張善政表示，這次總統專機走私私菸案件，近日連續佔據媒體的大幅版面，已經到了誇張的地步；平實而論，這不是國安級的事件，但是卻搞成近似國安危機。所以結論就是：蔡政府完全沒有危機處理能力。

張善政說，蔡英文今天表達「歉意」，甚至還解釋昨天總統府用所謂的「超買」來形容這次事件，是因為尊重司法單位的偵辦，這說法能讓台灣人民接受嗎？事情發生這麼多天了，他相信人民只看到，蔡政府到現在仍只是想盡辦法抹粉遮瑕張善政所以如果真的要查辦到底，蔡英文總統就應該給一個破案期限，讓人民看到決心。

張善政指出，其實處理這件事情很簡單，就是蔡總統在第一時間出來，保證案情徹查清楚、絕不包庇，並以實際行動證明決心（懲處總統府內務主管陳菊秘書長、拔除華航酬庸大官、支持檢調獨立辦案到水落石出），就結了。

張善政說，大家可以接受蔡總統事前不知情，但是菸價是許多庶民百姓關心的事，蔡政府為籌措長照經費而提高煙捐的錯誤政策在先，蔡總統試圖大事化小、掩飾太平在後，再加上華航與總統府近日記者會上偏離常理的發言，當然民怨排山倒海而來。

最後，張善政說，比起兩岸關係，這專機走私事件只能算小事；蔡英文當辣台妹嗆對岸嗆得聲勢看漲，好像連任之日可以隨手拈來；但是察微觀巨，兩岸一旦因為關係惡劣而出現危機，蔡英文顯然沒有能力處理，這才是令人擔憂的事；危機處理，蔡英文顯然不及格；為了國家穩定的未來，明年還能讓蔡英文連任嗎？

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關鍵字：蔡英文,總統府,國安局,華航,免稅,,吳宗憲

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