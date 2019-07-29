聯合報民調：韓國瑜對決蔡英文32％打成平手　柯文哲參戰「韓領先」

▲韓國瑜的民調由一個月前的43％下降至32％。（圖／記者李毓康攝）

記者黃翊婷／綜合報導

2020總統大選藍綠陣營確定由高雄市長韓國瑜「對戰」力拚連任的總統蔡英文，而在媒體公布的最新民調中，蔡、韓兩人的支持度由原先的38％、43％雙雙下降至32％，打成平手。

《聯合報》29日公布一份最新民調，相較於一個月前的調查，韓國瑜的支持度由原先的43％下滑11％，來到32％，蔡英文則由38％下滑6％，同樣來到32％，另外，選擇未決定的民眾由8％飆升至20％，選擇兩者都不支持的則由11％上升至16％；雖然藍綠相比蔡韓打成平手，但如果加入柯文哲，選票分散之後，韓有望以29％的支持度勝過柯的25％、蔡的22％，暫時領先兩人。

▼蔡英文在最新的民調中與韓國瑜打成平手。（圖／記者葉南州攝）

蔡、韓的民調支持度下滑，主要是因為選擇繼續觀望的選民變多了。韓國瑜28日獲得國民黨全代會提名成為2020總統參選人，隨即搭機趕往台東，到前台東縣長吳俊立已故父親吳丁伏的靈前上香祭拜，接著又趕往台東市區杭州路「辰如早餐店」與數百位韓粉見面。

當時，韓國瑜被媒體問到對2020年總統大選有沒有信心，他表示，民進黨蔡英文執政這3年以來，讓台灣民主政治最少倒退30年以上，蔡為了選舉將國家資源用的「淋漓盡致」，甚至準備用國家資源來打選戰，這些大家都看得很清楚，「2020總統大選，對國民黨的候選人韓國瑜來說，是一場資源不對稱、武器不對稱的一場選戰，但我們有的就是民心。」

「蔡英文手上有的是洋槍洋砲，我只有一把小水果刀。」韓國瑜提到，他相信民進黨千算萬算就是沒算到民心思變，這就是自己最有信心的地方。至於談到柯文哲是否參選一事，韓國瑜說，「我相信柯P市長也有他強烈的意志，2020年讓我們大家全力以赴。」

▼柯文哲仍未明確表態是否參選2020大選。（圖／記者屠惠剛攝）