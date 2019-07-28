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全代會／韓國瑜轟：民進黨權貴吃香喝辣　蔡英文執政倒退30年

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記者徐政璿／台北報導

國民黨28日在新北市板橋體育館舉行第20屆第3次全國代表大會，正式提名高雄市長韓國瑜代表國民黨參選2020年總統大選。韓國瑜也於現場發表演說，他表示，現在民進黨權貴吃香喝辣，總統蔡英文執政之下台灣倒退30年，台灣前途與未來越來越黯淡。

韓國瑜表示，初選過後，保衛中華民國戰役真正開始，未來不會是彬彬有禮，而是驚心動魄，攸關中華民國存亡的生死大戰，他站在這裡，外人以為他心裡充滿歡喜，但他是帶著無比沉重的心情，千斤萬擔，未來四年國家的命運，全體人民要做出神聖決定，要選擇捍衛中華民國還是毀掉？要選擇兩岸和平還是台海危機？

韓國瑜說，2020要選擇不是顏色，而是方向，不管是藍綠白，是要選出正確方，民進黨在蔡英文領導狀況下，愛與包容不見了，現在民進黨權貴吃香喝辣，總統蔡英文執政之下台灣倒退30年，台灣前途與未來越來越黯淡，民進黨喊的「清廉、勤政、愛鄉土」，蔡英文上任後變成「貪汙、腐敗、愛權力」。

韓國瑜說，他並不是一個天縱英明領的導者，民主政治不是選一個總統解決所有問題，是讓人民可以作主，然後總統跟人民肩並肩所有問題。

韓國瑜說，蔡英文還想連任，但他聽到太多基層民眾吶喊，真的受不了，人民過的太苦，社會如此對立，生活相當辛苦，人民不快樂，還要忍受民進黨繼續執政嗎？台灣需要重整旗鼓，需要重新開機，真正要大步往前，台灣需要改變 一刻都不能等，台灣拒絕又酸又辣又骯髒政治，未來人民要有又香又甜又快樂的生活。

▼國民黨全代會。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼國民黨全代會。（圖／記者湯興漢攝）

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關鍵字：國民黨,全代會,韓國瑜,2020,總統,吳敦義

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