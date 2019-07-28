全代會／起跑了！國民黨正式提名韓國瑜參選2020總統

記者徐政璿／台北報導

國民黨28日在新北市板橋體育館舉行第20屆第3次全國代表大會，在黨主席吳敦義主持下，全體黨代表以起立鼓掌方式，正式提名通過黨內初選的高雄市長韓國瑜代表國民黨參選2020年總統大選；歷任前主席包括連戰、馬英九、吳伯雄、朱立倫、洪秀柱都出席見證，韓國瑜也將在稍後發表外界矚目的國政演說。

這次全代會仍維持去年「革新團結、重返執政」的主軸，結合所有認同和支持國民黨的力量，全力重返執政、撥亂反正。大會設計橋段安排韓國瑜手持鋤頭並做鏟土動作，象徵國民黨重返執政要「鋤舊創新」，以及提名的60位立委參選人則要推擲保齡球，讓代表民進黨執政弊端的綠色球瓶「全倒」。下午的閉幕儀式則安排擲出紙飛機，並合唱歌曲「我要飛」，要讓國民黨團結並向上起飛。

在議程規劃方面，日前中常會通過的刪除黨章總統兼任黨主席條款，以及新增黨主席指定5縣市長為中常委、撤銷黨籍由考紀會議決並由中常會核定後執行等黨章修正案3案，將在本次全代會中議決。此外，為因應總統及立委選舉，目前已有100多位黨代表連署，將在全代會中提案，將原本在10月舉行的中常委選舉延後到明年總統大選後再舉辦，若無意外，預料也將會獲得全代會通過。

▼韓國瑜。（圖／ETtoday記者攝）