呼籲馬、郝把郭台銘拉回國民黨　周錫瑋：輸了就要承認！

記者袁茵、楊蕓／台北報導

國民黨全代會28日在新北市板橋體育館舉行，將正式提名高雄市長韓國瑜參選總統，鴻海集團創辦人郭台銘缺席。前台北縣長周錫瑋會前受訪時，特別向前總統馬英九、國民黨副主席郝龍斌喊話，既然請了郭台銘出來參選，就請把對方拉回國民黨，一起打贏選舉。

周錫瑋表示，國民黨這一次一定要團結才能勝選，既然已經參加了總統初選，講話就要算話，而且輸了就要承認，同時輸了也要讓國民黨團結起來，「任何人現在還要在製造新聞，製造國民黨會分裂的假象，都是歷史罪人！」

周錫瑋呼籲馬英九、郝龍斌，既然當時請了郭台銘出來參選，「就請你們把他拉回來到國民黨，團結團隊一起打選舉。」至於副手的部分，目前沒有任何討論，但最重要的是團結地方基層，「把腐敗蔡英文拉下來」。

周錫瑋痛批，蔡英文的敗象已露，美國人不會全力支持她，台獨也不會支持她，民眾也不會支持蔡英文所製造的綠色恐怖，因此，國民黨絕對不要有人覺得有機會分裂國民黨，並且讓蔡英文繼續連任，這種做法是錯誤的。

對於私菸案，周錫瑋認為，這代表了2大危機，除了官員可以貪污走私之外，第二個是保衛蔡英文人身安全的國安局，以及總統府侍衛長都可以為了走私菸而出賣蔡英文，「那蔡英文的國家安全、人身安全誰來保護？」大家不要小看私菸案，這是整個國家安全都遭受破壞，那使作俑者是誰？就是蔡英文。

▼周錫瑋。（圖／翻攝自周錫瑋臉書粉專直播）