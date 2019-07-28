全代會／全代會通過中常委選舉延至2020後

記者楊蕓／台北報導

國民黨全代會28日舉行，會中正式通過第20屆中常委選舉延至總統大選後舉行。

今年全代會主軸仍維持「革新團結、重返執政」，訴求結合所有認同和支持國民黨的力量，全力重返執政、撥亂反正。歷任前主席包括連戰、馬英九、吳伯雄、朱立倫、洪秀柱都與會，以及前立法院長王金平和15位黨籍地方首長與19位黨籍地方縣市議長出席。

國民黨第20屆第1任中常委任期，原本應在今年10月屆滿前改選，但屆時黨內忙於總統大選，有黨代表在全代會提案，要求延後到明年1月總統大選結束後。

▲國民黨全代會。（圖／記者李毓康攝）

國民黨每兩年改選一次的中常委，由黨代表投票產生，過去在前主席馬英九主政時代，國民黨中常委選舉舉行時間被調整在7、8月間全代會召開之前，但兩年前吳敦義當選黨主席後，由於有中常委認為，在第20屆黨代表於第一次全代會正式就任之前，不該由第19屆黨代表投票產生第20屆的中常委；因此，第20屆第1任中常委選舉才拖到前年的10月產生並就任，本屆第2任中常委選舉原訂於10月間舉行。

不過，由於10月適逢總統大選前3個月，屆時黨內忙於總統大選，已有黨代表串連要在28日全代會上提案要求延後到明年總統大選結束後；而在明年1月11日總統、立委選舉投票後，約隔兩週就是農曆春節，因此中常委選舉最快在2月間舉行，現任中常委任期也將因此多做大約4個月時間。

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