陳其邁聲援香港：我們一定會平安降落「抵達自由的土地」

▲光復元朗。（圖／翻攝自香港電台）

記者蔣婕妤／台北報導

為抗議白衣人21日追打民眾，香港民眾27日下午發起「光復元朗」遊行再上街頭。行政院副院長陳其邁27日晚間發文聲援，喊話香港人民一定要小心安全，「台灣、香港，我們一定會平安降落，抵達自由的土地」。

陳其邁透過臉書向香港人民喊話，「香港人加油，萬事小心」。他表示，昨天在報紙上看到香港朋友集資刊登的廣告，內文寫著，「我們祝福台灣人能好好保衛你們的國家，把你們的民主、自由承傳下去。假如香港人以死相搏，浴血奮戰而敗，我們希冀台灣會與文明世界的所有人一起挺身而出，重光香港。」

陳其邁難過表示，廣告內容令人感到非常震撼，既為香港的情勢擔憂，也為港人守護家鄉的意志動容。

陳其邁指出，今日，再度有數以十萬計的香港人走上元朗街頭，用最和平的方式，向數日前爆發的黑道無差別攻擊市民案，表達最沉重的抗議，「然而，香港政府今日卻派出鎮暴警察，在市民沒有做出任何暴力的行為下，朝群眾發射催淚彈。希望所有走上街頭的朋友，都要注意平安。台灣人為你們加油，一切小心。」

陳其邁強調，爭取自由，從來都是無比艱困的事，台灣和香港，風雨同路。他感性說道，「正如國泰機師對大家的喊話：『香港人加油，萬事小心！』台灣、香港，我們一定會平安降落，抵達自由的土地。」