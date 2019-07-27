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「光復元朗」遊行起步！　港警出動2500人戒備

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▲▼ 光復元朗 。（圖／翻攝自香港電台）

▲街上站滿抗議人士 。（圖／翻攝自香港電台）

記者蔡儀潔／綜合報導

為抗議白衣人21日追打民眾，有示威者今（27）日下午發起「光復元朗」遊行，儘管兩條遊行路線均不獲警方批准，但部分人仍計劃進行抗議行動。遊行於3點起步，身穿背心的便衣警員，在附近高位手持盾牌戒備，市民經過時高叫「香港警察、知法犯法」。

綜合港媒報導，遊行的市民於下午3點25分走到元朗大馬路，畫面可以看到，街上塞滿了大批撐著雨傘的示威者。此外，目前仍有大批市民搭西鐵線到朗屏站，參與元朗遊行。元朗警署內，原本未穿戴裝備的警員，現在均戴上頭盔戒備。

《香港01》引述消息稱，由於元朗區道路狹窄，不適合大型公眾活動，而且遊行人士與元朗村民持不同意見，發生衝突的機會甚大，為了應對有機會出現的衝突場面，警方動員2500人。對於今日行動，警方中午就開始於元朗一帶佈防，港鐵站亦有防暴警員巡視，觀察現場情況。另外，有警察流動指揮車進駐元朗消防局，而消防局內更停有7輛警車，以及至少20輛警車圍村外佈防。

▼ 港鐵站有大批市民陸續抵達 。（圖／翻攝自香港電台）

▲▼ 光復元朗 。（圖／翻攝自香港電台）

遊行起步前，朗屏站有大批市民湧向起點水邊村遊樂場，元朗警署架設水馬戒備，南邊圍村村口，亦有大批警察戒備。約下午1點多，有一名持刀的中年男子，企圖襲擊連儂牆的市民，被警方拘捕。

元朗21日發生白衣人攻擊市民的事件，民眾不滿警方全程不在場，發起「光復元朗」遊行抗議，但港警不對本次遊行發出不反對通知書。對此，活動發起人鍾健平曾表示，即使拿不到不反對通知書，也還是會繼續在周六舉辦遊行。

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關鍵字：光復元朗,元朗遊行,反送中

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