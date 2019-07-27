快訊／「光復元朗」爆發警民衝突　現場白煙瀰漫！

▲現場白煙瀰漫。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

今（27）日下午的「光復元朗」遊行爆發警民衝突。下午5點12分，示威者在泰祥街向警方扔雜物，警員先後施放懷疑胡椒噴霧及催淚煙驅趕，現場白煙瀰漫。警方舉黑旗警告。

根據《東網》報導，下午4點32分，示威者拆除南邊圍對出的大坑渠路邊鐵欄，現場警員向後退，氣氛緊張。隨後，一輛警車途經元朗安樂路時，被逾百遊行人士阻擋及拍打指罵，車窗玻裂，車身被黑漆噴上粗口字句，及黑幫社團名稱。

▲示威者拆毀路邊的鐵欄 。（圖／路透社）

到了4點53分，警方指出，留意到不少人在元朗南邊圍一帶聚集及起哄，有人手持鐵枝、自製盾牌，甚至拆毀路邊的鐵欄，擔心短時間內場面會惡化，勸喻市民保持冷靜，盡快離開元朗區。

示威者與警方約5點開始在南邊圍對峙，警方舉紅旗警告。隨後，示威者在泰祥街向警方掟雜物，警員先後施放懷疑胡椒噴霧及催淚煙驅趕，現場白煙瀰漫。警方舉黑旗警告。

到了5點19分，警方在元朗大馬路及元朗廣場外面施放催淚煙，防暴警察不斷向前推進。隨後，示威者與警方在元朗多處爆發激烈衝突，警方多次舉黑旗警告，並不斷揮動警棍，施放胡椒噴霧及催淚煙驅趕。有警員一度在泰祥街擎槍戒備。

▲元朗街頭湧入大批示威者。（圖／路透社）

為抗議白衣人21日追打民眾，有示威者今（27）日下午發起「光復元朗」遊行，儘管兩條遊行路線均不獲警方批准，但部分人仍計劃進行抗議行動。遊行於3點起步，身穿背心的便衣警員，在附近高位手持盾牌戒備，市民經過時高叫「香港警察、知法犯法」。