　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

快訊／「光復元朗」爆發警民衝突　現場白煙瀰漫！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 光復元朗,反送中 。（圖／路透社）

▲現場白煙瀰漫。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

今（27）日下午的「光復元朗」遊行爆發警民衝突。下午5點12分，示威者在泰祥街向警方扔雜物，警員先後施放懷疑胡椒噴霧及催淚煙驅趕，現場白煙瀰漫。警方舉黑旗警告。

根據《東網》報導，下午4點32分，示威者拆除南邊圍對出的大坑渠路邊鐵欄，現場警員向後退，氣氛緊張。隨後，一輛警車途經元朗安樂路時，被逾百遊行人士阻擋及拍打指罵，車窗玻裂，車身被黑漆噴上粗口字句，及黑幫社團名稱。

▲▼ 光復元朗,反送中 。（圖／路透社）

▲示威者拆毀路邊的鐵欄 。（圖／路透社）

到了4點53分，警方指出，留意到不少人在元朗南邊圍一帶聚集及起哄，有人手持鐵枝、自製盾牌，甚至拆毀路邊的鐵欄，擔心短時間內場面會惡化，勸喻市民保持冷靜，盡快離開元朗區。

示威者與警方約5點開始在南邊圍對峙，警方舉紅旗警告。隨後，示威者在泰祥街向警方掟雜物，警員先後施放懷疑胡椒噴霧及催淚煙驅趕，現場白煙瀰漫。警方舉黑旗警告。

到了5點19分，警方在元朗大馬路及元朗廣場外面施放催淚煙，防暴警察不斷向前推進。隨後，示威者與警方在元朗多處爆發激烈衝突，警方多次舉黑旗警告，並不斷揮動警棍，施放胡椒噴霧及催淚煙驅趕。有警員一度在泰祥街擎槍戒備。

▲▼ 光復元朗,反送中 。（圖／路透社）

▲元朗街頭湧入大批示威者。（圖／路透社）

為抗議白衣人21日追打民眾，有示威者今（27）日下午發起「光復元朗」遊行，儘管兩條遊行路線均不獲警方批准，但部分人仍計劃進行抗議行動。遊行於3點起步，身穿背心的便衣警員，在附近高位手持盾牌戒備，市民經過時高叫「香港警察、知法犯法」。

ET快訊
女高材生休假返家　消失整天親友滿街找…草叢見「衣服撕爛女屍」
Selina離婚3年「約阿中見面」！　親自道歉和解了
搭小黃陪女兒考驗光師！媽坐「死亡撞擊點」　退休少將父悲痛

關鍵字：光復元朗,元朗遊行,反送中

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

李鵬遺體29日火化　天安門等地將下半旗致哀

快訊／「光復元朗」爆發警民衝突　現場白煙瀰漫！

與示威者爆衝突！老人「離開香港機場」遭圍堵...後背被貼黃色標語

華聞快遞／海南上半年銷售「扶貧產品」總值達5000萬人民幣

和丈夫吵架...挺肚帶兒「鎖房間輕生」！　6歲男童淚憶：媽為什麼燒我？

「光復元朗」遊行起步！　港警出動2500人戒備

影／「有小孩子！快點！」　陸媒採訪突發意外　受訪者跳水救人

深夜持刀搶劫落單女...32歲男勸「以後別一個人」　一句話露餡被逮捕

影／她自稱網紅酒駕遇警「痛哭撒嬌」：不要坐牢會剃光頭

「多帶我媽看這大千世界」...他捐母親器官救5人　感人親筆信曝光！

5歲弟偷帶手機去補習怕被媽打　嘶吼辯駁3分鐘：應該要醬子～

「覺得爸爸好還是媽媽好？」　超萌雙胞胎回答...大S驚：超成熟！

韓爬過的樹5小時後全是「發泡劑」　像土黃毒瘤...他提3點危害：誇張

國安私菸案蔡英文稱「長期陋習」 韓國瑜轟：領導能力絕對有問題

驚！高雄燕巢區自來水管突爆裂　水柱狂噴...炸出「2公尺深大天坑」

體驗「7日街友」 沒手機、睡紙板 他站6hrs陪身障伯叫賣暖哭網友

深淵巨喉！2分鐘乾3.9kg汽水 他喝完打「巨長噁嗝」網嚇翻

BY2第2次公演其他選手看到哭　「全新突破」華晨宇也認證了

鄧紫棋衣櫃間大公開　網驚訝：可以開服飾店了!

大貨車右轉撞機車！輾爆還不停　騎士卡輪前狂掙扎驚魂爬出車底

李鵬遺體29日火化　天安門等地將下半旗致哀

快訊／「光復元朗」爆發警民衝突　現場白煙瀰漫！

與示威者爆衝突！老人「離開香港機場」遭圍堵...後背被貼黃色標語

華聞快遞／海南上半年銷售「扶貧產品」總值達5000萬人民幣

和丈夫吵架...挺肚帶兒「鎖房間輕生」！　6歲男童淚憶：媽為什麼燒我？

「光復元朗」遊行起步！　港警出動2500人戒備

影／「有小孩子！快點！」　陸媒採訪突發意外　受訪者跳水救人

深夜持刀搶劫落單女...32歲男勸「以後別一個人」　一句話露餡被逮捕

影／她自稱網紅酒駕遇警「痛哭撒嬌」：不要坐牢會剃光頭

「多帶我媽看這大千世界」...他捐母親器官救5人　感人親筆信曝光！

台東廣原小黑熊跟媽走散　未滿周歲比南安小熊還小

前進莫斯科中央陸軍仍未定　林書豪：很榮幸被看上

張信哲送大彩蛋！　為電影獻聲＋客串演出...粉絲超驚喜

李鵬遺體29日火化　天安門等地將下半旗致哀

林志玲婚後現身滿溢幸福光　大秀紅唇、平腹，美出新高度！

中職／害林泓育打不好　陳江和難過：再考慮幫林益全餵球

不斷更新／吳昇峰登板7球三上三下　4局中職1：1中華

竹科工程師百萬年薪...他問「發財路」傳承給孩嗎？網掀論戰...牙醫完勝

世泳賽／俄羅斯泳將破200蛙世界紀錄　尬贏前保持人渡边一平

撿到「一條BRA奶超開」！單純弟生問號：誰會穿那麼長　真相一爆…千人笑瘋

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

大陸熱門新聞

15歲少女月事從沒來過　媽落淚..

10歲童離家出走24天　烤蛇果..

佔兩排座位睡覺遭轟　她秒甩6車..

開冷氣到一半…「2條尾巴」鑽出..

5人捲入海　大叔「流著血」1個..

她劈4男搏上位　正牌心冷吞藥自..

7歲女童基因突變！急速退化「成..

和丈夫吵架...挺肚帶兒「鎖房..

49歲男性侵13歲少女「想給兒..

直播主吞壁虎蜈蚣亡　為10月出..

2歲孩墜31樓　斷頭懸掛空中慘..

搭客運驚見小孩在開車　乘客嚇傻

5歲女童騎單車過馬路　當場慘死..

爸碎念：暑假過太廢　13歲少年..

更多熱門

相關新聞

與示威者爆衝突　老人遭圍堵

大批示威民眾於昨（26）晚聚集在香港機場接機大堂，要求政府回應五大訴求等。到了晚間，一位老人疑似因打掉示威牌子，與抗議人士發生摩擦，遭多人圍堵，後背亦被人貼上黃色標語。最終，示威者將老人堵在公車站，並踩在他的行李箱上。

光復元朗遊行起步　2500警戒備

港200公務員連署「回應反送中5訴求」

港府表態：不會向解放軍求助

「光復元朗」遊行有高風險被港警禁止

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 統一發票 艾成王瞳 王令麟 京阿尼 吳宗憲 聖地牙哥動漫展 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 安以軒 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 我們與惡的距離 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

小黃撞小黃　2車4乘客送醫急救中

「登山客坐湖底握拳亡」嘉明湖4大詭異山難

罷韓正妹告韓粉　他私訊求饒：我已70

張君雅小妹妹忍情傷1年激瘦18kg變白肌正妹

15歲少女月事從沒來過　媽落淚訴真相

來地檢署對質！韓粉喊告罷韓正妹

辣媽太吸睛　鬍渣叔經過猛瞧入神

私菸案「最大咖買主」　就是吳宗憲

吃屎哥赴連千毅直播單挑吃XX抱水桶吐

他PO文公審外送員　對話曝光風向秒逆轉

竇智孔突被拍肩！轉頭一看是「大咖女神」

女友困廁所尖叫　男破門救人鎖匠傻了

蘿莉塔《玩很大》深夜福利！

買早餐撞見小貓曬太陽！近看哭慘

林志玲婚後分居兩地　AKIRA深夜喝酒談心

更多

最夯影音

更多

5歲弟偷帶手機去補習怕被媽打　嘶吼辯駁3分鐘：應該要醬子～

「覺得爸爸好還是媽媽好？」　超萌雙胞胎回答...大S驚：超成熟！

韓爬過的樹5小時後全是「發泡劑」　像土黃毒瘤...他提3點危害：誇張

國安私菸案蔡英文稱「長期陋習」 韓國瑜轟：領導能力絕對有問題

驚！高雄燕巢區自來水管突爆裂　水柱狂噴...炸出「2公尺深大天坑」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面