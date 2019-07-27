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身障女離家3日流落街頭　警查出失蹤人口助返家

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▲桃園市龜山分局大坑派出所員警將走失婦人護送返家。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市龜山分局大坑派出所員警將走失婦人護送返家。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

一名婦人26日晚間被龜山警分局巡邏員警發現蹲坐超商前，因無法回答姓名與住所等問題，員警以婦人左手有肢體殘缺等特點清查，果然查出是被列為失蹤人口的李姓婦人，立即通報其家人，李婦家人說，母親罹患失智且有殘疾，已有多次離家紀錄，這次已離家3日讓家人急得四處尋找，感謝警方熱心協尋護送返家。

54歲的李姓婦人26日晚間21時在龜山區南祥路上被龜山分局大坑派出所警員陳俊傑發現，李婦蹲坐在超商前疑似疲累無法行走，經初步檢視李婦外觀全身髒汙且發出異味，經詢問姓名、家庭狀況、肢體殘障如何發生等問題，李婦均答非所問。

▲桃園市李姓婦人走失蹲坐在超商前。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市李姓婦人走失蹲坐在超商前。（圖／記者沈繼昌翻攝）

陳員將李婦帶回派出所安置，並提供飲食供其食用，因無法回答住處與姓名，員警以左手特徵、年齡、身高等資訊過濾比對戶役政系統查出是54歲住桃園區的李姓婦人，根據戶政系統資料顯示，李婦有多次失蹤紀錄，聯繫報案人其子許先生後確認是走失的母親。

許先生指出，媽媽罹患身心疾病經常性走失，但多半會自行回家或被警方找到，但這次離家已逾3日，沒想到就被熱心員警尋獲，陳姓警員以巡邏車護送李婦返家與家人團聚，許先生看見母親無恙僅身體髒污，連忙向員警致謝，員警提醒家屬應該為李婦配戴防走失手鍊、或在衣服繡上聯絡電話，讓員警或熱心人士發現後可迅速通知家屬認領。

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關鍵字：身障女,離家3日,熱警,助返家

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