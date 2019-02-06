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9旬爺外出購物暈眩　警推輪椅直奔爺家

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▲警助9旬爺返家。（圖／記者陳玉翻攝）

▲警助9旬爺返家，一旁熱心青年也上前協助。（圖／記者陳玉翻攝，下同）

記者陳玉／台中報導

9旬老翁外出購物，因身體不適突癱坐路邊，警到場後見老翁身上證件發現其住家在附近，立即提起老翁購買重物並以輪椅推其返家，途中更有熱心民眾上前協助，快抵達老翁住家時，老翁妻子正巧要出門找尋老翁，見老伴平安無事也露出笑容。

第三警分局勤工所表示，1月11日警員廖先清、警員林祥倫晚間巡邏時，獲民眾報案稱有一名9旬翁在大賣場購物，疑似體力不支突無法提起購買的重物，也無法行走僅能癱坐在路邊。

▲警助9旬爺返家。（圖／記者陳玉翻攝）

▲老翁妻子見老翁返家，相當感謝警方及眾人協助。

警到場查看老翁身上證件，發現其住家在不遠處，立即向賣場借輪椅，一手提著老翁物品，並請老翁坐上輪椅將其送返家；途中，輪椅行經障礙物時，路人見狀也協助搬移，並有熱心青年一路陪伴。

輪椅到下坡路段時，員警因擔心老翁會跌倒，貼心用反向倒退方式下坡；抵達老翁住處時，其警衛立即認出老翁，並告訴員警其與年邁的妻子同住，可能不便下樓，才正要協助警方上樓時，1名阿嬤神情慌張走了出來，見輪椅上的老翁直呼「原來你在這！」，在警方及眾人協助下順利攙扶老翁上樓，其妻也不禁感謝大家幫忙，才能讓老伴平安返家。

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關鍵字：台中,9旬爺,暈眩,助返家

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