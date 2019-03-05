腦損不良於行男子溜出門路倒　暖警揹上車助返家

▲桃園市警局平鎮分局員警上午尋獲失蹤協尋的宋姓男子，員警張政華揹起無法行走的宋男回派出所安置。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市宋姓男子5日上午在平鎮區疑因體力不支倒地呻吟，巡邏員警路過上前關心，但宋男意識不清無法言語，且身上未帶證明文件，員警擔心其安危，直接將宋男揹回派出所安置；警方透過人臉辨識系統，查出宋男住在鄰近中壢市，家人已報請失蹤協尋，所幸員警及時尋獲。

桃園市警局平鎮分局建安派出所張政華、張逸涵與蕭忠明行經平鎮區洪圳路，發現55歲的宋姓男子倒臥路旁，因其無法言語且行動不便，員警詢問宋男問不出結果，張政華立即協助送男，將其揹至巡邏車，載回派出所安置。

▲桃園市警局平鎮分局員警安撫宋姓男子情緒，並通知家人。（圖／記者沈繼昌翻攝）

由於宋男身上未帶證明文件，也無法說話，所長張振福根據警政署人臉系統辨識，查出宋男居住在中壢市，立即打電話給中壢警分局，確認宋男家人已報警協尋。

宋男家人說，宋姓男子早年因車禍導致腦部受損，也影響走路與語言功能，平日住在中壢區的高齡90歲老父親相依為命，5日清晨宋男趁著父親睡覺，自己拿著雨傘出門，結果竟然跑到平鎮區，離家至少7、8公里遠，最後可能因體力不支倒臥在平鎮區洪圳路邊。

宋男父親起床後發現兒子不見蹤跡，急得向轄區派出所報案，還好警方及時找到兒子載回住處，宋男家人頻頻感謝員警幫忙，否則後果難以想像。

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