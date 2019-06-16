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桃園翁走10公里路無助蹲路旁　警「人臉辨識」送返家

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▲9旬迷途翁蹲路旁，龍潭暖警助返家。（圖／龍潭警分局提供）

▲9旬迷途翁蹲路旁，龍潭暖警助返家。（圖／龍潭警分局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

一名疑失智年邁的92歲鄧姓老翁，獨自走了10多公里路，忘了如何回家，經桃園龍潭警分局聖亭派出所接獲報案後，15日開著巡邏車將該名老翁載回派出所，經警用電腦人臉辨識系統比對後，確認老翁身分，將老翁平安帶返平鎮區的住家。

聖亭派出所指出，這名居住在平鎮地區92歲的鄧姓老翁，15日天氣炎熱的傍晚，被民眾發現獨自蹲坐在龍潭區龍平路旁，該所接獲報案後，隨即趕往處理，發現鄧姓老翁徬徨無助、蹲坐在路旁的水溝邊，經趨前關心老翁情形，只見其直搖頭，卻遲遲無法表達身分及住所，疑有年邁失智情形。▲9旬迷途翁蹲路旁，龍潭暖警助返家。（圖／龍潭警分局提供）

▲▼9旬迷途翁蹲路旁，龍潭暖警助返家。（圖／龍潭警分局提供）▲9旬迷途翁蹲路旁，龍潭暖警助返家。（圖／龍潭警分局提供）

惟因當下已是傍晚天色漸暗，員警只能開著巡邏車，將該名老翁載回派出所查證身分，未料，鄧姓老翁且有尿失禁情形沾濕了衣褲，身體不停地顫抖，員警隨即自掏腰包購買晚餐及熱飲給老翁果腹，關懷照料安撫情緒後，經警用電腦人臉辨識系統比對後，才確認高齡老翁身分，因而順利的找到距龍潭區10公里外家屬，將老翁平安帶返家。

▲9旬迷途翁蹲路旁，龍潭暖警助返家。（圖／龍潭警分局提供）

家屬表示，老翁因患有重聽且有年邁失智情形，加上行動又不便，從下午出門後遲未返家，讓家人非常擔心，非常感謝警方積極熱心協助，助老父親平安回家。

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關鍵字：迷途翁,暖警,助返家,龍潭警分局

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