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阿兵哥營區「屢伸三隻手」竊同袍錢財　長官怒了！：軍法送辦

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▲湯姓男子2017在桃園陸軍砲兵服役時，三度在營區竊取同袍現金物品遭軍方送辦。（示意圖／視覺中國CFP）

▲湯姓男子2017在桃園陸軍砲兵服役時，三度在營區竊取同袍現金物品遭軍方送辦。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

湯姓男子於2017年在桃園市陸軍某砲兵指揮部服役時，三度趁同袍睡覺或不注意之際竊取現金、行動電源等物品，後遭同袍發現斥責才歸還，因連續伸出三隻手惡行被長官查知，移送桃園憲兵隊偵辦；檢方偵訊時，湯坦承犯行，偵結依陸海空軍刑法之在營區竊盜罪嫌提起公訴。

檢警調查，24歲的湯姓男子於2017年在桃園市中壢區某砲兵指揮部防空營以志願役上等兵服役，遭指控於同年6月間在營區趁同袍不注意時竊取現金1000元與行動電源(價值1000元)1個；同年10月6日深夜11時30分許在營區寢室內竊取水壺1個(價值100元)；同年12月某日晚間在營區寢室內竊取同袍行動電源(價值1100元)，案經同袍察覺後向連上長官反映。

由於湯男三度在營區寢室下手行竊，部隊長官將湯移送桃園憲兵隊，憲兵隊再移送桃檢偵辦，湯男則已於2018年5月退伍。檢方偵訊時，湯男坦承行竊等犯行，但辯稱事後都已歸還同袍；檢方認為，湯男雖已退伍，但犯案時仍具現役軍人身分，仍適用陸海空軍刑法，偵結依陸海空軍刑法之在營區竊盜罪嫌提起公訴。

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關鍵字：阿兵哥,營區,屢次行竊,竊盜

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