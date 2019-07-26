炫富名醫「前女友爆料」！好市多140萬金條不是他買的　發票統編露餡

記者葉國吏／綜合報導

日前一名網友PO出在好市多購買143萬元金條的照片，引起網友熱烈討論。隨後，該名網友也被起底，原來他是知名的「炫富名醫」，而名醫的前女友更加碼爆料指出，他PO的東西很多都不是他買的。

▲炫富名醫前女友出面爆料。（圖／翻攝東森新聞，下同）



請繼續往下閱讀...

「一逛好市多就大失血！」，該名醫師在臉書社團「爆廢公社」PO出發票，原來他到好市多買了143萬5299元的1公斤金條，瞬間讓網友們看傻，但仔細一看才發現，原PO照片後的車子也是要價不斐的跑車。

▲名醫po出好市多金條發票引起討論。

根據《東森新聞》報導，一位自稱是「炫富名醫」前女友的人，先是拿出交往一個多月的影片佐證自己身分，便隨即爆料指出，炫富名醫PO的東西很多都是「他朋友買的」，可是名醫就講的好像都他自己花錢的，因為他很喜歡讓人家覺得他非常有錢，「但其實都不是他自己的」。

▲炫富名醫前女友透露2人交往一個多月。

根據發票上的統編上網查詢，發現是一家泰式料理店，詢問老闆，老闆說原本是委託名醫代為購買，但後來因為發票被PO上網、金條編碼曝光，讓他不想收下，而這條金條也由名醫買下。至於因為一快金條再度登上媒體版面，名醫則透過院方表示不回應。

▶︎好市多爽買140萬金條！名醫遭起底「狠奪嫩人妻」富少戴綠帽崩潰

