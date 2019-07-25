　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

南台灣唯一　台南學甲頑皮世界引進珍貴長頸鹿　

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南學甲頑皮世界野生動物園，斥資2千萬從美國進口的一對長頸鹿，7月25日正式亮相，台南市長黃偉哲親自到場祝賀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南學甲頑皮世界野生動物園，斥資2千萬從美國進口的一對長頸鹿，7月25日正式亮相，台南市長黃偉哲親自到場祝賀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南學甲頑皮世界野生動物園，斥資2千萬從美國進口的一對長頸鹿，7月25日正式亮相，因正值暑假，再加上園區內開放式飼養空間，吸引許多遊客前來觀賞，台南市長黃偉哲上午親自到場祝賀，歡迎長頸鹿這對大小朋友心目的中動物明星到台南。

黃偉哲說，長頸鹿是每位大小朋友心中的動物明星，能看到長頸鹿可謂是一圓幼時的夢想，感謝頑皮世界動物園教育基金會，不惜重資引進這兩隻長頸鹿，不僅增添園區的豐富性，同時也為下一代提供正確的愛護動物觀念，值得肯定。

市府指出，學甲頑皮世界野生動物園，為南台灣唯一能看見長頸鹿的動物園，然其飼養的最後一隻長頸鹿「宵順」不幸於2018年9月死亡，園方為免遊客失望，今年花費2千萬自美國引進2隻珍貴的網紋長頸鹿，分別為公鹿「李維」與雌鹿「娜塔莎」，2隻長頸鹿於7月初空運來台，經過15天的檢疫隔離後，25日起正式見客。

▲台南學甲頑皮世界野生動物園，斥資2千萬從美國進口的一對長頸鹿，7月25日正式亮相，台南市長黃偉哲親自到場祝賀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長讚許園方引進長頸鹿的用心，讓南部的民眾有機會能夠近距離一睹長頸鹿的風采，黃偉哲期望造訪頑皮世界的遊客，都能透過園區的動物飼養，建立愛護動物的觀念，也期許頑皮世界，未來能繼續從事更多對社會教育有意義的活動。

頑皮世界野生動物園位於台南學甲，佔地約有20公頃，最有特色之處是採半開放式觀賞，讓親子可自然的、近距離的與動物互動，頑皮世界表示，新到來的公鹿李維1歲多，雌鹿娜塔莎2歲，都還年幼，預計要再3、4年後才能投入生產的行列，而目前2隻長頸鹿的進食正常，健康狀況良好，歡迎全國朋友利用暑假期間前來觀賞。

ET快訊
曝林佳龍不滿華航說明　王國材重話：若謝世謙要請辭交通部會同意
YouTuber從12歲染菸癮「起床馬上抽」　吸10年…1招
人妻乳房膿瘍「抽出6c.c.」像綠豆沙汁液　竟是老公這行為惹

關鍵字：南台灣,台南,學甲,頑皮世界,長頸鹿　

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

打造移民新故鄉！花蓮設立「新住民多語服務台」6種語言服務

花蓮恐攻應變演練　大選結合馬拉松活動受生化攻擊兵棋推演

大溪普濟堂神明遶境防搶陣頭滋事　優勢警力宣示遏止不法

優化品牌趕上「古坑咖啡」！台東加強生豆評鑑與輔導

南台灣唯一　台南學甲頑皮世界引進珍貴長頸鹿　

世界盃少棒賽開幕前夕　郭信良：將最好的球場呈現給國人

保護海洋不缺席　張麗善率縣府團隊到外傘頂洲淨灘

陽光基金會攜手桃園市圖書館　辦臉部平權真人圖書講座

社頭舊社排水改善工程延宕　農民無水灌溉影響二期稻作

深夜返家爆胎拋錨卡路中　警及時援助換胎解困

鐵漢爸「嫁女心碎」淚崩2次　掩面痛哭不捨喊：不要嫁...

貝齒陽光正妹海灘配對遇天菜 他貼心公主抱❤網敲碗求後續

大耳軟萌「龍貓」合法輸入台灣　24h開冷氣...飼養條件高要三思

韓國瑜視察登革熱「登上樹梢」 飛爬3層樓高看樹幹：上面很多洞

母受困火場！兒徒手爬15樓登一回　「我要看我媽」警怒：你給我下來

路人亂入告白周杰倫　王嘉爾聽到了..當場笑出來XDD

逆向闖雙黃線「急煞+惡意逼車」　 駕駛還怒噴騎士：教你行車安全

忘拉手剎！車失控下滑2童求救　勇司機赤腳狂追百米帥氣攔停

退休消防「路過CPR」救昏倒警　聯手現役英雄12分鐘：回來了！

赴波蘭演出遭大會送上「五星旗」 椰油國小生拒拿！堅持國旗進場

打造移民新故鄉！花蓮設立「新住民多語服務台」6種語言服務

花蓮恐攻應變演練　大選結合馬拉松活動受生化攻擊兵棋推演

大溪普濟堂神明遶境防搶陣頭滋事　優勢警力宣示遏止不法

優化品牌趕上「古坑咖啡」！台東加強生豆評鑑與輔導

南台灣唯一　台南學甲頑皮世界引進珍貴長頸鹿　

世界盃少棒賽開幕前夕　郭信良：將最好的球場呈現給國人

保護海洋不缺席　張麗善率縣府團隊到外傘頂洲淨灘

陽光基金會攜手桃園市圖書館　辦臉部平權真人圖書講座

社頭舊社排水改善工程延宕　農民無水灌溉影響二期稻作

深夜返家爆胎拋錨卡路中　警及時援助換胎解困

國美館典藏變化重生！「玩形變奏曲」台北文化部藝廊展出

「輕功上樹」為哪樁？　韓國瑜：讓市府團隊感受防疫決心

萌娃向毛孩瘋狂示愛…下秒被包圍！　舔臉頰「親成一團」

曝林佳龍不滿華航說明　王國材：若謝世謙要請辭交通部會同意

快訊／烏克蘭國安局宣布　於黑海扣押一艘俄羅斯油輪

雙重口吃折磨！男星詮釋自閉症患者「遭他痛打」　跑出片場10分鐘

中職／最年輕2度3響砲　高國慶：陳子豪還可以更好

太瞎！郵局賣保單有26項缺失　金管會開出史上最高罰單

中職／鄭佳彥因傷辭退明星賽王鴻程替補　今年首度下二軍

韓國瑜爬樹驚好多洞　但高雄2千多處積水孶生病媒蚊幼蟲「樹洞僅佔13處」

地方熱門新聞

他摧殘16歲女2年！黑道爺爺：..

新北淡水夏日新去處　體驗輕旅行

宜市天坑　縣府全力漏夜修補

沈玉琳高雄私會女王「玩蛋」　搞..

有機木瓜　 果肉甜美細緻

台南U12開賽完成整備

顏莉敏代父1百萬標下梨山特等茶

彰化10天連4場送肉粽！7/2..

為6萬醫藥費　婆婆忍病痛賣玉蘭..

觀光大使林瑞陽率千人遊宜蘭

男童貪玩迷途公園　警協尋母子團..

七股氣象雷達新站健康、環保、觀..

新竹市立動物園河馬樂樂入新厝

宏佳騰捐贈沙灘車強化水上搶救

更多熱門

相關新聞

台南交通事故死傷多網友指控警察縱容

台南市7月份迄今發生4起行人或駕駛人闖紅燈致死的交通事故，上半年因違反號誌而肇事者，造成近2400人受傷，台南市警交通大隊表示，將加強取締闖紅燈違規行為，網友們卻指控警察不住重點，像台鐵台南火車站前圓環與中山路口，警察縱容機車與行人爭道，造成遵守號誌的行人陷於危險，警方卻從不取締。

男子昏倒無心跳呼吸救護人員救回

台南U12開賽完成整備

台南市辦小小安心服務員高齡體驗

台南市三喜臨門焚化廠均得獎

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 統一發票 艾成王瞳 王令麟 京阿尼 吳宗憲 聖地牙哥動漫展 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 安以軒 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 我們與惡的距離 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

廖人帥「一週戰5女」接蕾菈過夜12hr

百合颱風最快今生成！周五六午後防大雨

蕾菈「一夜床戰3次」超羞過程全說了

被一股力量拉進大豹溪！　他伸腳嚇壞大家

挑戰「棒式」成功99元吃麻辣鍋

差n公分換n片肉！萬人噴口水：還好我矮

外送哥直達火化場　她冏：多少錢

獨／宋讚養淚崩：我跟她都是哭著拍的！

阿姆斯壯死因曝光！醫院付1.8億封口

27歲女獨遊！留神秘數字　3天後陳屍華山

他運動完喝可樂當場死亡　醫生回應

快訊／王瞳首發文「我們真的很軟弱」

夜宿廖人帥家12hrs　蕾菈回應了！

史上「最難約」星座Top 4

王瞳8年情斷分手　艾成默認：就是家人了

更多

最夯影音

更多

鐵漢爸「嫁女心碎」淚崩2次　掩面痛哭不捨喊：不要嫁...

貝齒陽光正妹海灘配對遇天菜 他貼心公主抱❤網敲碗求後續

大耳軟萌「龍貓」合法輸入台灣　24h開冷氣...飼養條件高要三思

韓國瑜視察登革熱「登上樹梢」 飛爬3層樓高看樹幹：上面很多洞

母受困火場！兒徒手爬15樓登一回　「我要看我媽」警怒：你給我下來

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面