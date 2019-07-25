南台灣唯一　台南學甲頑皮世界引進珍貴長頸鹿　

▲台南學甲頑皮世界野生動物園，斥資2千萬從美國進口的一對長頸鹿，7月25日正式亮相，台南市長黃偉哲親自到場祝賀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南學甲頑皮世界野生動物園，斥資2千萬從美國進口的一對長頸鹿，7月25日正式亮相，因正值暑假，再加上園區內開放式飼養空間，吸引許多遊客前來觀賞，台南市長黃偉哲上午親自到場祝賀，歡迎長頸鹿這對大小朋友心目的中動物明星到台南。

黃偉哲說，長頸鹿是每位大小朋友心中的動物明星，能看到長頸鹿可謂是一圓幼時的夢想，感謝頑皮世界動物園教育基金會，不惜重資引進這兩隻長頸鹿，不僅增添園區的豐富性，同時也為下一代提供正確的愛護動物觀念，值得肯定。



市府指出，學甲頑皮世界野生動物園，為南台灣唯一能看見長頸鹿的動物園，然其飼養的最後一隻長頸鹿「宵順」不幸於2018年9月死亡，園方為免遊客失望，今年花費2千萬自美國引進2隻珍貴的網紋長頸鹿，分別為公鹿「李維」與雌鹿「娜塔莎」，2隻長頸鹿於7月初空運來台，經過15天的檢疫隔離後，25日起正式見客。





黃偉哲市長讚許園方引進長頸鹿的用心，讓南部的民眾有機會能夠近距離一睹長頸鹿的風采，黃偉哲期望造訪頑皮世界的遊客，都能透過園區的動物飼養，建立愛護動物的觀念，也期許頑皮世界，未來能繼續從事更多對社會教育有意義的活動。



頑皮世界野生動物園位於台南學甲，佔地約有20公頃，最有特色之處是採半開放式觀賞，讓親子可自然的、近距離的與動物互動，頑皮世界表示，新到來的公鹿李維1歲多，雌鹿娜塔莎2歲，都還年幼，預計要再3、4年後才能投入生產的行列，而目前2隻長頸鹿的進食正常，健康狀況良好，歡迎全國朋友利用暑假期間前來觀賞。