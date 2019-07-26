好市多爽買140萬金條！名醫遭起底「狠奪嫩人妻」…富少戴綠帽崩潰

記者鄒鎮宇／台南報導

日前一名網友PO出在好市多購買143萬元金條的照片，引起網友熱烈討論。隨後，該名網友也被起底，原來他是知名的「炫富名醫」，更曾被家產破億的富二代指控搶走結婚一年的嫩妻，兩人也因此鬧上法院，被求償百萬元。

「一逛好市多就大失血！」，該名醫師在臉書社團「爆廢公社」PO出發票，原來他到好市多買了143萬5299元的1公斤金條，瞬間讓網友們看傻，但仔細一看才發現，原PO照片後的車子也是要價不斐的跑車。

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▲▼名醫常在個人臉書上炫富。（圖／東森新聞）



該名醫師被網友起底，原來他平常就在自己的臉書上PO出各式各樣破百萬的名錶、名車以及高級料理，也常常將法拉利、賓利的鑰匙擺在一旁拍照襯托，讓人不禁好奇他的來歷。

原來，這名「炫富名醫」目前38歲，曾任義務役少尉軍醫官，後轉到高雄榮總耳鼻喉部任職，目前在台南某醫院擔任耳鼻喉科主治醫師，資歷非常豐富。

▲▼名醫曾被指控勾引人妻。（圖／東森新聞）



此外，他也曾傳出勾引卡登少東的妻子，進而遭到提告。據《鏡週刊》報導，卡登少東當時與妻子結婚1年育有1子，卻突然發現妻子性格大變，除了在對話群組中與邱醫調情之外，還開著對方的法拉利，讓他氣得提告，「他個人的道德觀念惡劣到不能再惡劣，明知道有老婆，還要這樣子去搞人家老婆」。

報導指出，邱姓名醫在200多人的社團中與少東的謝姓妻子聊天曖昧，甚至有團員直呼「邱太太」，而謝女也說自己是賢妻，還大嗆老公說，「我受夠了啦，我要跟邱在一起了啦，你滾啦」等話，兩人隨即也辦理離婚。

事後，卡登少東一狀告上法院，要求邱姓醫師賠償100萬元的精神撫慰金，但法官認為，沒有證據可以指證少東的謝姓妻子及被告有超越朋友的關係，因次判少東敗訴。