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老公度蜜月不做功課還嫌棄　美女醫師歐洲餐廳「火大折斷筷子」

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美女名醫爆包養費　遊戲人間「是膽大，不是小弟弟大」

▲美女眼科醫師黃宥嘉在節目上談與前夫蜜月旅行不愉快回憶（翻攝自／睛視媳婦 眼科醫師黃宥嘉時間）

記者林彥臣／綜合報導

情侶在結婚前務必要先同居或進行一段長途旅行，才能確定對方是否適合共度一生，近日成為網路上討論的熱門話題。美女眼科醫師黃宥嘉在節目上，也談到了與前夫度蜜月時經歷，在當時就發現雙方有許多衝突，甚至讓她氣到在歐洲的中式餐館火大折斷筷子。

黃宥嘉在新聞節目《新聞挖挖挖》上指出，她從小到大的夢想蜜月旅行就是設定在法國巴黎，她的前夫則是比較喜歡比利時荷蘭，所以就把它加進去，所以當時就從台灣起飛先抵達荷蘭阿姆斯特丹，再到法國巴黎。

請繼續往下閱讀...

黃宥嘉說，前夫是完全不做功課的人，如果指定他一項工作，他會去請信用卡秘書做又要去麻煩別人，或是進度很慢，所以乾脆自己來。

黃宥嘉說，抵達荷蘭之後，到了當地的車站，她寫的方案他都不採納，他就說，「你去問車站的人，他們是在地人，他們知道怎麼去最清楚」。但是黃宥嘉則認為，「你就是為了要省時間，你才會事先做功課，你如果我事先做的功課你不用，還要我去拉一個火車站的人去聽他的、問他的然後又比手劃腳，我就會覺得那一段時間是浪費掉了，我就覺得有一點不滿了」。

黃宥嘉接著說，「有一種人是喜歡行前做功課，而且相信自己，因為那個你就算遇到問題，也是一個挑戰，可是有人是自己不做功課，也不信任他做的」。

黃宥嘉又提到了另一段故事，前夫是一個只接受東方食物的人，不太接受西方食物，這一點她自己也有類似的習慣，但問題是不做功課到了一個西方國家，其實中式的餐館很少，到了阿姆斯特丹的運河區，那時候她已經很餓了，可是他還在挑剔餐廳，直到看到一間中國風外觀的餐廳，當下不問價錢就進去這一間餐廳。

國外旅遊　荷蘭　阿姆斯特丹（荷蘭光觀局

▲荷蘭阿姆斯特丹運河區（圖／翻攝自荷蘭光觀局）

黃宥嘉說，進了餐廳又聽到前夫說一碗白飯2歐元，感覺好像很貴，這時候她聽了就很生氣，拿起餐廳裡的塑膠筷子，把怒氣發洩到筷子上，「我想說它不會斷，沒想到竟然就啪！斷了」。

黃宥嘉說，「斷了之後，我前夫就非常生氣」，他覺得怎麼有一個女生可以生氣把筷子折斷，他覺得這個女生大概很沒有修養，而且他也很在意其他的服務員會怎麼看他們。

黃宥嘉最後說，兩個人在很不愉快的情況下吃完那頓餐，然後離開餐廳，前夫就拋下一句話說，「這個行程完，回去就離婚」，後來兩人僵滯了2小時候又繼續旅遊，「就很可惜， 如果那一次就離婚就好了，所以旅遊有時候不能幫助人做正確的決定」。

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關鍵字：蜜月,黃宥嘉,旅遊,旅行,離婚,眼科醫師

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