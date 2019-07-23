近半夫妻離婚收場　丹麥立法強制想離夫妻「反思3個月」再說

▲丹麥希望能藉此法降低離婚率，連帶舒緩因離婚帶來的成本壓力。（圖／達志／示意圖）



實習記者陳妙津／綜合報導

丹麥離婚新法規於4月1日開始實施，從過去僅須上網登記，改為有未滿18歲孩童的家長需上完3個月離婚課程才准離，課程由哥本哈根大學團隊設計，內容包括離婚後雙方與孩子溝通、減少對小孩的衝擊等等。這項新措施也受到丹麥社會的普遍歡迎，只有自由聯盟黨批評此法「過度干預公民私人生活」。

據《衛報》報導，作為全球離婚率最高的國家之一，丹麥長期以來都相當提倡家庭權益，包含長達一年的育嬰假和公托等社會福利等，然而2018年時的離婚件數高達1.5萬件，是該年結婚件數的一半。

與此同時，一項調查發現，丹麥98個地方當局中，有68處為了讓家庭成員同居一處，節省政府住房費用等，提供了不和夫婦的諮詢服務，以彌補家庭破裂關係。

▲不過關係專家認為，3個月課程的拖延可能讓孩子更長時間處於衝突中（圖／達志／示意圖）。



哥本哈根大學公共衛生學教授馬丁（Gert Martin Hald）表示，他協助設計了該離婚諮詢課程，強制要求擁有未成年孩子的家長多加考慮，有更長的時間確認離婚，「以減少離婚帶來的人力及財務成本。」

醫療保健部的市負責人傑特（ Jette Haislund）表示，「這對政府或是對夫婦來說都是好事，預防總比事後治療要好。」

3個月的課程中，夫妻能在17.5個小時裡單獨制定行程，以應對離婚過程中的可能衝突，包括未來如何處理孩子的生日趴，或是在生氣的情況下，和前伴侶交談。馬丁表示，「這能了解自己、對方還有孩子的反應，以及離婚後會遇到的情況，有助於緩解壓力、焦慮、憂鬱。」

▲夫妻鬧離婚，小孩往往會因此受到傷害。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



關係專家則表示，課程是朝正確方向邁出的第一步，因為過去丹麥的離婚規則較關注夫妻權益，而不是孩童的需要，但不見得所有人都適用，「長達3個月的離婚過程代表孩子停留在衝突的時間更長了。」

網友對此則表示，「說不定上完就不離婚了」、「給彼此一個過渡期」、「北歐的制度好進步」、「離異家庭沒問題，問題是之後如何和孩子溝通」、「反了吧，應該要上3個月課在考慮要不要結婚」、「3個月都夠謀殺對方了」、「如果是家暴，單方面要求離婚呢」。