國高中記警告！長輩秒訓人生汙點　他長大傻眼「根本沒人在意」超有共鳴

▲原PO好奇問「國高中被記警告會怎麼樣嗎？」（示意圖／記者胡順惠攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

許多爸媽都希望小孩是聽話乖寶寶，看到孩子在學校違反校規、被記警告，絕對緊張又生氣。就有網友發文，說以前被記的時候，就會被長輩說得很嚴重，彷彿留下人生汙點，「結果長大之後發現根本沒人在意」，忍不住問卦「國高中被記警告會怎麼樣嗎？」話題意外引起共鳴，不少脫離學生身分的網友留言熱論。

這位網友在PTT發文表示，「以前國高中被記警告，就會被長輩說得很嚴重，好像會留下人生汙點似的」，而且被記警告還要做愛校服務銷過。原PO說，結果長大之後，發現根本沒人在意以前被記警告、記過的事，「所以國高中被記警告會怎麼樣嗎？」

請繼續往下閱讀...

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲家長都希望小孩在學校認真學習、不要惹事。（示意圖／記者林世文攝）

看到貼文後，許多脫離學生身分的鄉民都很有感，「拿來嚇小朋友的」、「還整天恐嚇說推甄不好，X的用考的就好喇」、「學校根本不敢跟你說不消會怎樣，記到3大過還是會讓你畢業」、「高中被留校察看過，不過完全不影響啊」、「我國中被記17支大過還是畢業」、「小時候真的是被唬得一愣一愣的」、「高中會退學啊，國中真的就唬人用的。」

還有人認為重點根本在成績，「那個時候其實根本不會怎樣，升學沒影響，分數高就好」、「不會怎樣，只要分數夠高就好了」、「直接用分數說話，爽」、「你分數高老師還會怕，主動幫你銷」、「我的經驗是成績好沒事，成績差可能會被扣，不過要拿回來也不難。」

但就有網友直指，以前沒差不代表現在也沒差，「以前沒差，現在升高中職有影響」、「現在會考會直接扣分」、「現在有差，以前沒差，現在會少6分。」不過也有人認為「警告對學生最有效的方法，是讓他們未來錄取不了學校，但在台灣沒用，因為台灣學校太多」、「認真回：國中記滿3大過會拿不到畢業證書，只有修業證明。而且完全進不了須要比序的學校，幾乎是所有公立學校都進不了。」

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！