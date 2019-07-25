旅遊安全極短片徵選結果出爐！13件作品立意有趣口白特別

▲東管處為宣導旅遊安全觀念，辦理「2019旅遊安全極短片徵選」活動，共選出13件有趣又富創意的得獎作品。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟／花蓮報導

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處為宣導旅遊安全觀念，辦理「2019旅遊安全極短片徵選」活動，共選出13件有趣又富創意的得獎作品。此次活動經過初選、複選及網路人氣票選共17件，最終評出13位得獎名單。



參選作品有影片、動畫、漫畫等各種類型創作，其中一件「海岸旅遊安全」，以小野柳礁岩海岸為背景，用卡通玩偶配上台語，宣導海岸邊遊憩應注意之安全事項，非常生動有趣；另一件「不想飯店變醫院」，用動畫配上有趣口白，讓人朗朗上口，相當特別。作品雖然只有短短30秒，惟透過這些宣導影片，除了讓創作者可深入探討旅遊安全外，同時也讓觀賞影片的遊客，更加注意到自身旅遊安全的重要性。



活動評選出特優2名、優等5名、佳作2名及人氣獎4名，東管處將致贈獎狀，以及3千元至1萬6千元不等禮券作為獎勵；另外加碼抽出了10名網路票選的民眾，分別致贈500元禮券以茲感謝熱烈參與。

獲獎名單及有關獎項領取辦法可登入東管處網站查詢（http://www.arrt1995.url.tw/2019travelsafety/page04.htm）。