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被一股力量拉進大豹溪！他伸腳嚇壞大家　葬儀社曝「屍體大石」：別拿命試

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三峽大豹溪東眼橋。（圖／新北勢消防局提供）

▲三峽大豹溪在夏天時常傳出溺水事件。圖為「東眼橋」。（圖／資料照／新北市消防局提供）

記者陳俊宏／綜合報導

「不要用命來試水的深淺…」一名葬儀社人員分享媽媽在新北市三峽某條溪的經歷，「我不管是不是抓交替還是漩渦暗流，反正夏天到了，奉勸各位還是去有救生人員或安全的地方戲水」。她也提到某顆大石頭發生過很多事件，讓她印象深刻。許多網友一看就知道是大豹溪，有人說，「大豹溪真的是除了有人管理的那一段以外，其他都不能去，下面很多怪東西。」而夏天到了，許多人喜歡戲水，新北市消防局曾宣導「救溺五步，防溺十招」。

「某三峽溪，夏天時它最紅，三天兩頭上新聞…」原PO近日在「靈異公社」臉書社團說，媽媽在自己小時候總是再三提醒，夏天絕對不行去那玩，「她曾跟我說過她兒時發生的事情。」

請繼續往下閱讀...

原PO表示，夏天天氣熱，媽媽和她的玩伴們一同到溪中避暑，有玩伴因不會游泳始終沒下水，只有泡泡腳；不知不覺又過一個涼快的午後，這時玩伴的拖鞋從岸上慢慢漂到旁邊，他想說去撿一下應該不會怎樣，殊不知事情就發生了。

三峽大豹溪被列為危險水域。（圖／新北市府消防局提供）

▲▼許多人夏天為了消暑，會到大豹溪戲水。（圖／資料照／新北市府消防局提供）

三峽大豹溪被列為危險水域。（圖／新北市府消防局提供）

「明明淺可見底的溪水，忽然出現一股力量將他往水中拉」，原PO說，媽媽的玩伴拚命掙扎大聲呼救，被其他人急忙拉上岸，「他告訴大家剛剛有人拉住他的腳不放開，卻惹來一群人哄堂大笑，大家都覺得是他不敢游泳，不小心摔一跤的。他比手畫腳告訴其他人，也伸出腳來給他們看，結果真的有個手抓瘀青的痕跡，大家都嚇壞了。」

「我不管你們信或不信，反正我信了，所以我沒去那條溪玩過」，原PO表示，長大後因工作關係，常常遇到溪邊的案件，有顆大石頭讓她印象深刻，因同地點發生很多次事件。

原PO指出，往往拖上岸的屍體都放在岸上的那顆大石頭，等待鑑識小組拍照，而發現屍體處都在對面溪中間的大石頭下，「頭下腳上、身體浮腫、青少年。我不管是不是抓交替還是漩渦暗流，反正夏天到了，奉勸各位還是去有救生人員或安全的地方戲水。」她呼籲，「不要用命來試水的深淺。」

▲大豹溪。（圖／翻攝自新北市消防局官網）

▲▼大豹溪「抓交替」的傳聞繪聲繪影。（圖／資料照／翻攝新北市消防局官網）

▲大豹溪。（圖／翻攝自新北市消防局官網）

雖原PO沒有明講是哪條溪，但許多網友一看就知道是大豹溪，有人回憶，「民國84年我國中時，與朋友在大豹溪戲水，我不會游泳只在溪邊走著泡腳，突然就滑倒被捲入溪中，還好我只喝了幾口水就站起來，慢慢走回來！當晚我隨身戴的玉居然自己破了。」

還有人說，「我有看過抓交替，惡狠狠地看著我們，幸好無人被捉。所以要小心，尤其七月將近，捉更兇喔。」一名網友表示，「那顆石頭區段，我有聽當地人說，那區深潭地下有暗流跟漩渦，常常有人在那溺水，千萬要小心。聽完我們整團人立馬往上移動，只到水深到腰的地方玩水。」

新北市消防局曾呼籲民眾從事水域活動，務必牢記「救溺五步，防溺十招」，並務必遵守規定，以享受清涼兼顧安全。

救溺五步：

【叫】大聲呼救
【叫】呼叫（119、118、112、110）
【伸】利用延伸物
【拋】拋送漂浮物
【划】利用大型浮具划過去

防溺十招：

1、戲水地點需合法，要有救生設備與人員
2、避免做出危險行為，不要跳水
3、湖泊溪流落差變化大，戲水游泳格外小心
4、不要落單，隨時注意同伴狀況位置
5、下水前先暖身，不可穿著牛仔褲下水
6、不可在水中嬉鬧惡作劇
7、身體疲累狀況不佳，不要戲水游泳
8、不要長時間浸泡在水中，小心失溫
9、注意氣象報告，現場氣候不佳不要戲水
10、加強游泳漂浮技巧，不幸落水保持冷靜放鬆

ET快訊
被一股力量拉進大豹溪！他腳留抓痕　葬儀社曝「屍體大石」：別拿
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關鍵字：大豹溪,靈異公社,葬儀社

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