搭老公車！她見椅縫藏「藍色小褲褲」超怒　結局神轉笑翻8千網：學到一招

▲大膽老公！車上竟然留下別的女人的內褲 ！（圖／翻攝自爆廢公社）

記者張嘉晏／綜合報導

車上亂來還留下證據？！一名男網友日前開車載著妻子，沒想到對方卻發現駕駛座的縫隙中竟藏著一條藍色小褲褲，一怒之下猛逼問。原PO隨後大聲喊冤，真相也笑倒一票網友，大家都直呼「學到一招」、「真的會嚇死人」。

「我想說我都處理乾淨了啊......。」一名男網友在臉書「爆廢公社」中發文，他表示昨（24日）開車載老婆買晚餐，眼尖太太看見他屁股後疑似壓著一件「藍色內褲」，就生氣質問他「是誰的內褲？」

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原PO拿起來檢查時還嚇一跳，不過隨即就心安了，原來這其實不是內褲，而是車子進原廠保養所留下的「方向盤防塵套」。原PO隨後還把套子直接套在方向盤上證明他的清白，還好一切只是誤會一場。

▲原來只是防塵套啊 ！（圖／翻攝自爆廢公社）

貼文一出，網友們都開玩笑說還好沒被發現，「差點被抓包了」、「這個真的是會嚇死人」、「下次被抓到內褲我知道該怎麼做了」、「都處理乾淨了？！」、「所以，原本的那件你還回去了？」、「這算好了，我開禮車，回家後太太在車上撿到內衣透明肩帶，原來是伴娘掉的」。

不僅如此，貼文還釣出原PO老婆留言表示，「處理乾淨了？難怪你那天很晚回家。」讓網友們覺得案情似乎沒那麼單純。

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